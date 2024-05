En el día de ayer Chivas logró una importante victoria en el Estadio Akron ante Toluca en el mismo día que cumplía 118 años. Ante esto Alan Pulido envió saludo al Guadalajara y la afición se dividió con su mensaje debido a que algunos lo extrañan, mientras que otros lo odian por no volver.

A lo largo del día de ayer diferentes exjugadores, elementos actuales, directivos, famosos y fanáticos decidieron saludar al mejor club de México. Son pocos los que pueden cumplir 118 años y el club rojiblanco es uno de ellos.

Quien se acercó a saludar a Chivas en las redes sociales fue Alan Pulido al posar con los trofeos que había logrado. “Feliz 118 años al equipo más grande de México, en el cual tuve la fortuna de ganarlo todo… Por muchos más años de grandeza, LOS AMO”, expresó el exatacante del Guadalajara.

Ante esto cientos de fanáticos del Rebaño Sagrado se rindieron ante él, mientras que otros estallaron de bronca porque no volvió en el último mercado de pases. “Deja de usar el nombre de Chivas para retomar los reflectores que perdiste. Ya demostraste que tú ‘amor’ por el equipo no existe.Disfruta tu dinero. Acá no se te extraña”, expresó un aficionado.

Otro agregó: “Aunque me quieran meter ideas malas a la cabeza de él, no lo van a lograr porque yo lo conozco más que todos ustedes, sé que es un hombre bueno, y no, claro que no es perfecto pero ¿Quién es perfecto en esta vida? Pero yo sé que tiene intenciones de mejorar”.

Alan Pulido volvió a anotar en la MLS

Luego de enviar su saludo Alan Pulido volvió a ver acción en la MLS y marcó para la victoria por 2-1 ante Union Omaha por los 32avos de final de la U.S. Open Cup. El mexicano remató con un tiro de larga distancia ante un portero que no hizo nada para frenar el remate.

Así estalló la afición de Chivas contra Alan Pulido