La búsqueda del nuevo entrenador para Chivas continúa dentro de la directiva rojiblanca que encabeza Amaury Vergara, por lo que se siguen revisando perfiles de directores técnicos, en donde se habría revelado el perfil que estaría buscando el presidente rojiblanco para su Rebaño.

Durante las semanas recientes se han mencionado a varios entrenadores que estarían en la órbita del Guadalajara desde la salida de Fernando Gago, en donde destacan Antonio Mohamed, Matías Almeyda, Quique Setién, Gerardo Espinoza, Robert Dante Siboldi y hasta Fernando Ortiz, aunque ninguno de ellos ha sido elegido.

Es por eso que el comunicador de TV Azteca, Alejandro Ramírez, reveló que la cúpula rojiblanca no tiene en mente traer a un estratega veterano, ni con un extenso palmarés, sino que van a apostar por la juventud para comandar al conjunto tapatío a partir del Clausura 2025.

“No esperen de Guadalajara las perlas de la virgen y que venga un técnico de esos súper consagrados, con un palmarés impresionante, eso no va a suceder. Van a traer a un técnico al que le van a apostar.

“No quiero adelantarme mucho, pero del perfil no tiene que ser tan grande de edad, alguien que no tenga mucho que se haya retirado del futbol, que ya tenga cierta experiencia, pero no de aquellos viejos lobos de mar”, explicó en su canal de YouTube.

No habría limpia en Chivas

“Hoy en el Guadalajara, me lo confirmaban, no hay una intención de deshacerse de jugadores de la columna vertebral, porque el tiempo, por historia, los equipos hacen una planificación por año futbolístico. Muchos no se desprenden de sus jugadores porque lo planificaron con esos elementos.