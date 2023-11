La mesa está servida para que Chivas realice el bombazo del año en la Liga Mx con la contratación como refuerzo de Javier Hernández, en donde pese a las dificultades existiría una posibilidad de que se vista de rojiblanco nuevamente y sería la presencia de Amaury Vergara.

El Chicharito actualmente se encuentra como jugador libre debido a que culminó su convenio con el LA Galaxy, por lo que está analizando propuestas para continuar su carrera, en donde tendría contemplado al Guadalajara, en donde el hijo de Jorge Vergara jugaría un papel crucial para convencerlo y no precisamente por dinero.

El reportero de TUDN, Erick López, reveló que Hernández Balcázar sí está interesado en regresar algún día al Rebaño Sagrado, por lo que esta sería la oportunidad perfecta, principalmente por el cariño que le tiene el futbolista a la familia Vergara que lo impulsó al futbol europeo de élite.

“Si hay un tema que puede ir a favor en el Guadalajara, es que el Chicharito tiene un especial afecto con la familia Vergara por lo que hizo Jorge al venderlo al Manchester United en una transacción en la que el propio Chicharito dejó en claro que fue una ganga. A Jorge Vergara no le importó el tema económico, quería impulsarlo como futbolista profesional. Hay esperanzas, diría que sí y todo porque el Chícharo tiene muy claro que el volver al Guadalajara en algún momento de su carrera tiene que suceder y me parece que este es el ideal.

“He platicado con gente cercana al Chicharito y me dicen que él tiene en la mente la posibilidad de retirarse en el Guadalajara. Sí lo piensa, sí lo analiza, entonces es donde tiene que entrar Fernando Hierro y ver si le puede dar al Guadalajara un delantero de esa categoría”, explicó el comunicador.

Otro factor que podría propiciar el regreso del canterano más exitoso de la historia del chiverío sería la presencia de Fernando Hierro, directivo que lo conoce por el paso de Hernández en el Real Madrid, por lo que todo se aclarará dentro de unas semanas.

¿Qué hizo exactamente Jorge Vergara por Chicharito?

El empresario decidió venderlo por alrededor de 7 millones de dólares al Manchester United, una cantidad muy inferior a lo que podía pretender el expresidente del Guadalajara debido a que era el campeón de goleo y estaba por jugar el Mundial.

¿Quiénes serían la competencia de CH14 en Chivas?

El Guadalajara cuenta con una saturación de delanteros, por lo que Fernando Hierro deberá encontrarles acomodo a varios de ellos, ya que en la nómina rojiblanca para el Clausura 2024 estarán José Juan Macías, Ricardo Marín, Daniel Ríos, Ronaldo Cisneros, Santiago Ormeño, Ángel Zaldívar, Jesús Godínez, además de los juveniles Teun Wilke, Luis Puente y José Tepa González.