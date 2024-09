El propietario del Rebaño llenó de elogios a la actual plantilla, asegurando que hacía mucho no veía una nómina con tal compromiso.

Amaury Vergara reveló cómo está el vestidor de Chivas en medio de la irregularidad: "Hace mucho no lo veía"

El propietario de Chivas, Amaury Vergara, ha recibido numerosas críticas por la falta de fichajes para este mercado de pases del Apertura 2024. La afición esperaba ver más incorporaciones de jerarquía, pero estas nunca llegaron y por eso muchos creen que el Rebaño no está en condiciones de competir por el título.

Recientemente, Amaury Vergara platicó en los medios de comunicación y tocó varios aspectos sobre la realidad que atraviesa Chivas. El directivo no quiere hacer caso a los cuestionamientos excesivos, pues considera que el Rebaño cuenta con una buena nómina que le dará alegrías a la institución en los años venideros.

El elogio de Amaury Vergara para la plantilla de Chivas

En diálogo para el podcast ‘Guardianes de la Tradición’, Amaury Vergara contó lo que en verdad piensa sobre la nómina del Rebaño: ”Tenemos un gran plantel, un gran entrenador, un gran cuerpo técnico y una gran dirección deportiva. A los jugadores los conozco personalmente y estoy con ellos en el vestidor, los veo”.

Aunque la plantilla reciba ciertas críticas por la falta de títulos y derrotas en partidos importantes, el directivo confía: “De verdad, es un vestidor saludable y ganador, que quiere y que le importa, que le duelen las derrotas… que sabe lo que significa Chivas”.

“Es un vestidor que, francamente, te lo digo de corazón, hace mucho que yo no veía. Así de plano”, dijo Amaury elogiando el esfuerzo y el compromiso que tienen los jugadores de la actual plantilla rojiblanca. Esto, a comparación de años anteriores, donde las indisciplinas y las polémicas eran recurrentes.

Amaury Vergara explicó la falta de refuerzos

Respecto a la ausencia de incorporaciones de jerarquía, Amaury Vergara señaló: “Sé que esto que voy a decir es muy controversial, pero hay muchas razones por las cuales un jugador viene o no viene. Hablando específicamente de los refuerzos, analizamos al jugador como persona, para ver si tiene las cualidades para venir. Porque ya no es suficiente que en Chivas vengan jugadores solamente por la posición y por cómo juegan. Tenemos que asegurarnos que el jugador, su entorno, su familia, no venga con vicios, con actitudes indisciplinadas“,