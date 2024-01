Ante su inminente regreso a Chivas, Orozco Chiquete no ocultó su emoción por Chicharito

En Chivas todo el mundo está al pendiente de todos los movimientos que lleva adelante Javier Hernández y la directiva. Por otro lado, en el día de ayer Jesús Orozco Chiquete mantuvo diálogos con la prensa en la que habló de sus sensaciones ante el inminente regreso de Chicharito Hernández.

No hay dudas de que todos los aficionados como jugadores están con una sonrisa de oreja a oreja porque está al caer debido a que vuelve el hijo pródigo a Vede Valle. Se dará tras más de 14 años fuera del club que lo vio nacer y con el objetivo de volver a sacarlo campeón.

Por otra parte, mientras se espera que se haga oficial en los próximos días su llegada, Chivas se prepara para enfrentar a Tigres por la jornada dos del Clausura 2024 de la Liga MX. Previo al juego contra el Auriazul, Jesús Orozco Chiquete habló del regreso de Javier Hernández y no dudó de contar que es su ídolo.

“Me acuerdo que tenía como 10, 11 años y fui a Jalisco y lo vi contra Santos. Me acuerdo que entró de cambio. Te tocó el gol. Después volví a ir contra Tecos, que metió un doblete, dos golazos”, recordó la primera vez que vio a Chicharito a TV Azteca. Y agregó: “La verdad desde el primer momento, desde chiquito soy como un fan”.

Chiquete Orozco se rindió ante el regreso de Chicharito Hernández.

Por otro lado, el defensa comentó por qué será importante tenerlo en el vestuario. “La verdad creo que va a ser una linda experiencia, algo motivante. Es un tipo al que le puedes aprender mucho, más nosotros los jóvenes. Es un tipo que jugó en la élite, entonces lo que él logró muy pocos mexicanos lo logran. Va a ser muy bonito estar día a día con él en el vestidor, ver cómo se cuida”, cerró.

Roberto Alvarado feliz con el regreso de Chicharito

En diálogos con Fox Sports, Roberto Alvarado habló de la vuelta de Chicharito Hernández y no pudo ocultar que se de su regreso. “De inicio cuando dijeron que viene él me emociona. Me emociona mucho que pueda llegar. Le puede dar mucho al grupo estando dentro y fuera de la cancha. Él es un líder con mucha experiencia”, comentó.

Y agregó: “Queremos que ya estuviera todo para que estuviera aquí. Estamos preparados para que él pueda estar aquí. Nosotros los vamos a ayudar para que se sienta cómodo aquí que es su casa”.