La derrota de Chivas ante Cruz Azul, por la Jornada 9 del Apertura 2024, todavía duele a la afición rojiblanca, pues se trató de una caída en la que el Rebaño hizo méritos para llevarse algo más. Así como Fernando Gago destacó la actuación del equipo, Antonio Briseño también defendió lo hecho por sus compañeros en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Tras el encuentro del sábado, el Pollo platicó con los medios y se lamentó por las ocasiones en las que el Rebaño no pudo convertir. Asimismo, destacó la labor del portero local, Kevin Mier, quien tuvo numerosas intervenciones para evitar el gol rojiblanco en el duelo del pasado sábado.

Briseño se engancha con periodista en redes sociales

Tras otra caída del Rebaño ante un rival directo, el reportero Fabrizio Domínguez se refirió a los dichos de Antonio Briseño y opinó que la única estadística que importa es la de los goles, menospreciando lo hecho por Chivas ante Cruz Azul, donde generó ocasiones y disputó la tenencia durante varios pasajes del encuentro.

Tras este comentario, Briseño recogió el guante y respondió a través de su cuenta de X: “Me refería a esta estadística. Maldito daño te hicieron a ti que no entendiste a qué me refería. No era tan difícil. De verdad!!”, dijo el Pollo agregando la imagen con la actuación de Kevin Mier.

“Se trata de informar a la gente, no de dar tu versión de lo que según tú interpretaste”, añadió Briseño en su publicación, aclarando que se refería a la actuación del portero y no a los posibles merecimientos que haya hecho Chivas. Cabe destacar que Mier tuvo seis atajadas que resultaron determinantes.

Briseño en conferencia de prensa

Algo similar sucedió post partido, cuando un periodista le mencionó al Pollo Briseño que Chivas tenía problemas ante los equipos más grandes de la Liga MX. “Es cosa de detalles, que uno al final de cuentas tiene que no se concretó. Pero, si lo hubiera metido ese y la otra de la Hormiga, no hubieras dicho esto”, respondió el zaguero rojiblanco.