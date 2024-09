Chivas se prepara para enfrentar a América en una nueva edición del Clásico Nacional de la Liga MX. Por otro lado, a días del encuentro, Armando Gonzales amenaza con anotar un gol a las Águilas que sea mejor del que les hizo en su momento su padre.

La Hormiga González es uno de los jugadores que más promete en la afición debido a que no para de anotar goles. A diferencia de Ricardo Marín y Chicharito Hernández, el futbolista formado en Verde Valle lleva anotado tres goles en el campeonato.

Por otro lado, el próximo sábado, Chivas volverá a enfrentar a América en una nueva edición del Clásico Nacional. Previo al juego, Armando González destapó que busca anotar un mejor que el que les hizo su padre a las Águilas.

“Mi papá tiene uno de los mejores goles en los Clásicos”, le respondió a Medio Tiempo. Y agregó: “Sí (anoté ante América en juveniles), pero aunque sea en Fuerzas Básicas, es un Clásico. Meter un gol en un Clásico siempre es una emoción muy distinta. Aparte de que mi papá tiene uno de los mejores goles en los Clásicos, siempre me lo está recordando: ‘tú no le metiste un gol así a la América’; entonces es algo que quiero hacer”.

Armando González habló previo al Clásico Nacional.

Por otro lado, habló de la posibilidad de ser titular en el equipo de Fernando Gago. “Primeramente Dios, ojalá pueda iniciar (ante América), y si no me toca iniciar, no importa. Los minutos que me toque, voy a dar mi máximo esfuerzo. Obviamente (siento) una emoción muy especial por poder jugar mi primer Clásico“, cerró.

La Hormiga habló de su festejo de gol

La Hormiga González habló de cómo festeja sus goles. “Pues sí, el festejo lo vengo haciendo desde la Sub 17 (de Chivas), me acuerdo que mis compañeros de cuarto de la casa club, como Marioni (Ham), les decía: ‘oye, voy a meter gol y lo voy a festejar así como Naruto’; y me decían: ‘No, no hagas eso, por favor, quiérete tantito’; y lo hice desde la Sub 17, y lo vengo haciendo. Es algo que me caracteriza y lo hice como parte mía”, explicó.

A su vez, ya dio detalles de cómo va a festejar si marca contra los azulcremas. “Primero que nada, agradecerle a Dios, y ya después lo que salga, capaz si hago el ‘Jiu-Jitsu’, que es algo que siempre hago; ahí lo pensaré, capaz que Cade (Cowell) tiene alguna idea, lo que sea. Lo primero es ir y ganar, no tanto pensar en si yo meto gol, sino es ir y ganar”, cerró.