En el Club Guadalajara quieren volver a la senda del triunfo como lo hicieron por última vez el 20 de julio derrotando a Mazatlán en la Jornada 4 dentro del Torneo Apertura 2024, por lo cual es una buena oportunidad de sumar de a tres puntos cuando este sábado reciban a los Bravos de Juárez en el Estadio Akron.

La situación que empieza a complicar el panorama para las Chivas es la reciente designación que dio a conocer la Federación Mexicana de Futbol sobre el árbitro que llevará el reglamento en la visita de los fronterizos a la Perla Tapatía, ya que no hay buenos recuerdos de su trabajo.

Se trata de Adonai Escobedo, el nazareno que se vio involucrado en una grave polémica cuando hace un par de torneos terminó por afectar a los Tigres de la UANL en la Final del Apertura 2023, mientras que al Rebaño Sagrado lo afectó de manera importante al no marcarle un penalti en un duelo contra Mazatlán que hubiera sido el 3-0 de los rojiblancos, pero el duelo concluyó empatado 2-2.

Por lo cual, en Guadalajara no debe quedar de lado que un mes después de aquel penoso momento, en marzo de este año Adonai le volvió a pitar a Chivas en un partido contra Monterrey donde se fue expulsado Gerardo Arteaga de Rayados por hablarle con insultos, aunque en esa ocasión los aficionados regios culparon al silbante de no marcarles un penalti a favor por una supuesta falta de Alan Mozo sobre Stefan Medina.

Chivas recibirá a los fronterizos. Foto: Imago7/Rafael Vadillo

Adonai Escobedo nació el 21 de julio de 1987 en el estado de Aguascalientes, en el centro de México. Fue a partir del 2019 que dio el salto a la Primera División y poco a poco su carrera ha ido en ascenso gracias a su labor dentro de la cancha, aunque en varias oportunidades ha tomado decisiones que terminan por afectar a algunos equipos.

Chivas vs. Juárez: Dónde y a qué hora ver en vivo por la Fecha 6

El Rebaño volverá a casa después de más de un mes y será el sábado 31 de agosto cuando se enfrente a Juárez que marcha en el penúltimo lugar de la clasificación general con apenas un punto, ya que acumula cinco derrotas y un empate. El duelo será a las 17:05 horas y se podrá observar por la señal de Amazon Prime.