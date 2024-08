Las Chivas de Guadalajara siguen con sus trabajos de preparación bajo el mando del entrenador Fernando Gago de cara al partido de la Jornada 6 frente a los Bravos de Juárez que se realizará en la cancha del Estadio Akron donde buscarán una nueva victoria como no la consiguen desde que se enfrentaron a Mazatlán el 20 de julio.

El Rebaño Sagrado viene de empatar frente a los Tigres de la UANL el fin de semana pasado, luego de terminar 1-1 al haberse reencontrado con un viejo conocido como lo es Veljko Paunovic, quien los llevó a disputar la Final del Clausura 2023, por lo cual se saludó de manera efusiva con la mayoría de los jugadores rojiblancos.

Amaury Vergara y el error que impide anunciar a Amazon

El dueño de las Chivas no ha podido cerrar el acuerdo con Amazon debido a que en Televisa encontraron una cláusula que le ha pienso un freno a los deseos de los tapatíos: “Había una cláusula en el contrato entre Chivas y Televisa, ahí escondida que decía que no se podía negociar con otra televisora hasta el fin del contrato o que Televisa diera de manera escrita que se podía negociar. Los que empezaron a negociar no sabían que existía esa cláusula”, fue parte de lo que informó el periodista Jesús Hernández.

Los llamados de Chivas al Tricolor

El entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre dio a conocer su lista de convocados para los primeros partidos de su tercer proceso, de los cuales tres son de Guadalajara: Alan Mozo, Roberto Alvarado y el arquero Raúl Rangel, mientras que para el futuro el Vasco no descarta a Gilberto Sepúlveda y Gilberto Orozco Chiquete, éste último por el momento está lesionado.

Aguirre confía en jugadores de Chivas. Foto: Imago7/ Eloisa Sánchez

Afición se lanza contra Isaac Brizuela

Fue este miércoles 28 de agosto cuando el Rebaño celebró en sus redes sociales el cumpleaños número 34 de Isaac Brizuela, pero la afición no se contuvo por la falta de regularidad que ha tenido a lo largo de los años recientes, por ello se lanzaron con todo para afirmar que ya debería salir del equipo ante la falta de minutos y de efectividad que ha mostrado.