En las Chivas de Guadalajara hubo un vuelco importante una vez que se dio a conocer la llegada de Javier Aguirre al banquillo de la Selección Mexicana, no únicamente por su pasado rojiblanco que le dio un fuerte impulso a su carrera antes de empezar su trabajo como entrenador, sino por las oportunidades que ofrece a otros futbolistas olvidados en procesos anteriores.

Y es justamente el Rebaño Sagrado parte de los equipos que aportarán tres o más jugadores en esta primera lista del Tricolor, para los duelos amistosos de la Fecha FIFA en el primer fin de semana de septiembre contra Nueva Zelanda y Canadá que marcarán el debut en su tercera oportunidad al frente del banquillo nacional.

Roberto Alvarado, Alan Mozo y el portero Raúl Rangel serán los primeros convocados de Chivas por el Vasco Aguirre, pero en la mira también están Gilberto Sepúlveda y Gilberto Orozco Chiquete, ambos defensores centrales titulares en el equipo de Fernando Gago, razón suficiente por la que han sido contemplados por el estratega nacional y también por el auxiliar Rafael Márquez.

Israel Castro, exjugador de Chivas confía en el proceso de Aguirre y pide apoyo para el Tri

Israel Castro pasó por Guadalajara del 2014 al 2016 jugando como mediocampista y aunque fue perdiendo protagonismo con el paso del tiempo, siempre fue un jugador muy profesional y quien conoce de sobra al Vasco Aguirre al haber sido parte del Mundial del 2010 bajo el mando del experimentando estratega.

Castro jugó en Chivas del 2014 al 2016. Foto: Imago7/Jorge Barajas

“Es muy lógico, lo tiene muy claro, define bien en su discurso con nosotros y eso le da claridad, compromiso, tiene un carisma muy importante, cuando tiene que hacer un chiste te lo hace, cuando hay que hacerlo de una manera o de otra te lo dice, es muy franco, muy claro y también su manera de jugar”.

“Me parece muy buena (dupla Márquez-Aguirre), y creo que también es parte del proceso que no es la solución, Javier ya tiene experiencia, pero va a aprender un montón. Es el mejor técnico de México desde mi punto de vista. En primera el hecho de que haya destituido a Jaime (Lozano) no me pareció y lo que veníamos viviendo desde hace muchos años pues tampoco era lo idóneo y por eso hablamos de los procesos, normalmente se inicia con que hasta el ultimo día del Mundial va a estar aquí Jaime y no fue cierto. Yéndose atrás también se lo dijeron a Hugo (Sánchez), y pasando por los interinatos tenemos que apoyar”, fue parte de lo que explicó Castro en entrevista para TVC Deportes.