Chivas se prepara para volver a tener acción en la Liga MX cuando enfrente a Pumas por el Apertura 2024. Por otro lado, mientras se habla del futuro entrenador rojiblanco, Israel Castro, considerado fichaje bomba para Jorge Vergara, advirtió al conjunto rojiblanco sobre el posible regreso de Matías Almeyda al equipo.

La salida de Fernando Gago dejó en una nueva crisis interna al Guadalajara porque de un momento a otro dejó de tener entrenador. Es por este motivo que el Rebaño Sagrado hoy busca un nuevo técnico para suplir la ausencia del argentino en el banquillo rojiblanco.

Uno de los nombres que ilusiona y comienza a resonar muy fuerte en Verde Valle es el de Matías Almeyda, último técnico campeón con Chivas. Sin embargo, Israel Castro, fichaje bomba para Jorge Vergara, señaló que la experiencia de un entrenador puede no ser importante.

Israel Castro advirtió a Chivas sobre la llegada de un técnico experimentado.

“Si es un técnico experimentado puede no importar. El técnico pone su granito de arena. No tendrá experiencia en la expectativa, pero sí en otras cosas”, expresó el exjugador del Guadalajara a Claro Sport dando a entender que en definitiva los que terminan definiendo el resultado son los jugadores.

A su vez, dejó claro que el regreso de Matías Almeyda sería bueno porque es un entrenador que se siente identificado con el Guadalajara. “Almeyda es un gran entrenador, una gran persona. Se encariñó con la gente, con la ciudad. Tiene cosas que le pueden dar sustento a su profesión. Si le conviene o no, ya es otra cosa”, cerró Israel Castro.

Matías Almeyda afirmó que sigue firme en Chivas

Por otro lado, el pasado miércoles Matías Almeyda volvió a ser noticia en Chivas debido a que negó cualquier tipo de contacto con el Guadalajara. “Los años que he pasado he recibido propuestas reales de otros clubes y los primeros en enterarse fueron los dirigentes. Esa es mi manera de manejarme, no voy por atrás. Por ahora no tengo ninguna propuesta de ningún lado y soy entrenador del AEK y Dios quiera que sea por mucho tiempo”, comentó.