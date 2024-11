EX CHIVAS

EX CHIVAS

Quien fuera entrenador de las Chivas de Guadalajara, Ricardo Cadena, fue despedido de su cargo como estratega de la Selección Mexicana Sub-23. La Federación confirmó la noticia en las últimas horas y hubo cierta sorpresa, pues nada hacía prever que la continuidad del director técnico de 55 años corriera peligro.

Cadena había llegado en septiembre del año pasado, luego de la salida de Gerardo Espinoza, otro entrenador que pasó por las filas rojiblancas, cosechando éxitos con el Tapatío. La Federación Mexicana de Futbol compartió un curioso comunicado, en el que resalta el buen trabajo del entrenador al que de todas formas acabaron despidiendo.

Ricardo Cadena fue cesado: el comunicado de la Federación Mexicana

“Agradecemos a Ricardo Cadena y a su cuerpo técnico conformado por David Patiño, Mario Arteaga y Salvador Ureña por ese tiempo en el que juntos logramos que 15 jugadores fueran llamados a Selección Mayor”, comenzó el comunicado de la FMF, destacando la labor del ex timonel rojiblanco.

Asimismo, se destacó que “alrededor de 35 ugadores que fueron parte de la Sub 23 bajo el mando de Ricardo Cadena están consolidados o tienen actividad recurrente en sus clubes”. Estas líneas llamaron la atención, pues denotan un conformismo que no se concide con la decisión de interrumpir el ciclo.

¿Por qué despidieron a Ricardo Cadena de la Selección Mexicana?

No obstante, el comunicado parece un mero formalismo que pasa por alto el fracaso de Ricardo Cadena al no poder lograr la clasificación para los Juegos Olímpicos. Asimismo, su salida también se explica teniendo en cuenta que el Sub-23 ya no tendrá actividad, puesto que la clasificación para los Juegos Olímpicos 2028 estará a cargo de la actual selección Sub-20.

Cadena durante un amistoso entre México Sub-23 vs. Argentina. (Imago7)

Por otro lado, los números de Ricardo Cadena tampoco resultaron del todo convincentes. Durante su mandato, el Tri Sub-23 disputó 22 encuentros con un saldo de nueve victorias, cuatro empates y nueve derrotas; 33 goles convertidos y 30 encajados; en total, un 47% de efectividad para el exestratega de Chivas.

Cadena, el último interino que se quedó en Chivas: por ahora…

Ricardo Cadena supo ser el último entrenador que asumió en el primer equipo de Chivas y acabó quedándose de manera definitiva, aunque luego los resultados no lo acompañaron. Antes, el Rebaño había intentado lo mismo con Marcelo Michel Leaño, quien tuvo un idéntico final. Sin embargo, ahora la directiva se plantea que Arturo Ortega pueda quedarse más allá del Apertura 2024, algo que sin dudas hace mucho ruido entre los aficionados rojiblancos.