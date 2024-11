Chivas está viviendo momentos sumamente complicados debido a la reestructuración que se podría llevar a cabo en las próximas semanas debido a las sorpresivas salidas de Fernando Hierro y Fernando Gago, por lo que Amaury Vergara estaría analizando todos los escenarios para el 2025.

La familia Vergara tenía en mente elegir de inmediato a un nuevo entrenador para que reemplazara al argentino; sin embargo, los españoles Juan Carlos Martínez y Fran Pérez insisten en proponer a un timonel europeo, lo que retrasó la designación, por lo que se dejó a Arturo Ortega como interino por lo que resta del Apertura 2024.

Sin embargo, el comunicador Rodrigo Camacho reveló que los altos mandos del Guadalajara estarían contemplando la probabilidad de mantener como estratega al estratega interino por una razón: es más barato que uno consolidado desde Europa o del mismo entorno mexicano.

“Parece que hay nuevos planes en el Guadalajara. No es por sonar filosofo, pero parece que solo hay una cosa que está clara en el Guadalajara: no saben todavía qué quieren hacer. No hay un plan claro sobre qué va a pasar con el equipo en el 2025. No estoy diciendo que no lo estén estudiando o que no se estén preocupando por el equipo, pero no parece haber un plan claro sobre qué va a hacer el Guadalajara en el 2025.

“Por alguna razón ya están, ahora sí, pensando seriamente la posibilidad de que Arturo Ortega se quede como entrenador del Guadalajara. Analizan los perfiles, ven algunas opciones que tenían y ya entra aquí un tema del presupuesto. Guadalajara ya empieza a hacer cuentas”, detalló el comunicador en su canal de YouTube.

¿Quiénes han sonado para dirigir a Chivas tras la salida de Fernando Gago?

Durante las semanas recientes se han mencionado varios candidatos como Gerardo Espinoza, Robert Dante Siboldi, Matías Almeyda, Quique Setién, entre otros, por lo que sigue siendo una incógnita cuál será la decisión final de la directiva rojiblanca.