La ilusión de millones de aficionados de Chivas se terminó este miércoles después de que Matías Almeyda hablara abiertamente sobre su vinculación por parte de los medios de comunicación al Rebaño, en donde dejó en claro que su deseo es permanecer por muchos años en el AEK Atenas.

Al término de un partido del conjunto griego, el estratega argentino fue cuestionado sobre la ola de rumores que lo pone en la órbita del Guadalajara, en donde negó categóricamente cualquier tipo de acercamiento asegurando que todo “es mentira”.

“Con respecto a lo de México hace más de un mes que se viene hablando. Cambiaron de entrenador, un gran club en el que estuve y viví una etapa de mi vida muy linda, esos fans también me quieren porque en dos años y medio llegamos a 7 finales y ganamos 5 títulos, entonces quedó algo fuerte ahí. No he hablado con nadie, es mentira todo lo que se habla. No tengo tiempo, mi energía está puesta en que AEK tiene que ganar. Yo trato de no mentir”, declaró el sudamericano en conferencia.

El Pelado dejó en claro que cada ocasión en que le llega alguna propuesta de algún club, de inmediato se la traslada a la directiva del AEK Atenas, asegurando que desea permanecer en el conjunto griego durante muchos años.

“Los años que he pasado he recibido propuestas reales de otros clubes y los primeros en enterarse fueron los dirigentes. Esa es mi manera de manejarme, no voy por atrás. Por ahora no tengo ninguna propuesta de ningún lado y soy entrenador del AEK y Dios quiera que sea por mucho tiempo”, concluyó Almeyda.

¿Qué impide el regreso de Matías Almeyda a Chivas en diciembre?

Pese a la ola de rumores, la realidad es que el Pelado estaría entre las opciones que maneja la directiva rojiblanca; sin embargo, no ha tenido acercamientos formales con Amaury Vergara, lo que impediría que vuelva, al menos en este momento.