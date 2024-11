Chivas busca enderezar su camino luego de haber perdido a Fernando Gago, quien huyó del Rebaño Sagrado para ser nuevo entrenador de Boca Juniors. Por otro lado, Israel Castro, exjugador del Guadalajara, reventó al técnico argentino por la forma en la que se terminó yendo del Rebaño Sagrado.

El Rebaño Sagrado busca volver a la senda de la victoria luego de haber perdido ante Puebla por 1-0. Mañana buscará dar un golpe en la mesa que no dio ante ningún equipo que hoy es candidato cuando enfrente a Pumas por la jornada 15.

Este contexto adverso fue ocasionado en gran parte por las decisiones que tomó Fernando Gago, quien se fue por la puerta de atrás tras abandonar Chivas. Quien estalló contra el argentino y defendió al Guadalajara fue Israel Castro, exjugador rojiblanco y de los Universitarios.

Fernando Gago fue duramente criticado por Israel Reyes. (Foto: IMAGO7)

“Es visible cómo sucedieron las cosas. Creo que a nadie éticamente nos gustaría hacer las cosas de esa manera. No quiero justificarlo, pero en momentos donde se habla mucho, uno intenta escabullirse un poco para que no se generen ciertas cosas. Evidentemente, yo no comparto la forma en que se fue y en cómo se expresó“, expresó.

Y agregó: “Creo que pudo haber sido más franco. Sin embargo, a toro pasado, viendo cómo está Chivas y Pumas, que son dos equipos que están muy parejos en todos los sentidos, un poquito más o menos en goles, defensivos, ofensivos, en puntos, pues están a nada. Retomando lo que decías, no comparto cómo se fue, y prefiero enfocarme en cómo están ahora los equipos”

¿A qué hora y por dónde ver Chivas vs. Pumas?

Como decíamos, Chivas volverá a tener acción el próximo sábado cuando enfrente a Pumas por la jornada 15 del Apertura 2024. El juego se llevará adelante en el Estadio Akron a las 19:05 del Centro de México y se podrá seguir por Amazon Prime en México, mientras que en Estados Unidos por Telemundo.