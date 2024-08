Las fuerzas básicas de las Chivas de Guadalajara han sido la clave de su exitosa historia, ya que en sus títulos siempre hay jugadores de casa que se convierten en piezas claves para sacar la cara en los momentos más apremiantes, por lo cual resulta extraño que dejen salir a lo que cuentan con una proyección importante.

Y uno de los casos más claros es el de Diego Campillo, el defensor que se convirtió en un futbolista a seguir desde que estaba en Tapatío, pero bajo la dirección deportiva de Fernando Hierro le dieron salida en el 2023 con opción de compra, la cual recientemente hizo valida la escuadra de Juárez FC.

Previo al partido que sostendrán el sábado tanto Chivas como Juárez en la cancha del Estadio Akron, Diego Campillo dio a conocer que siguen sin saber las razones de su salida del equipo de su amores, donde esperó pacientemente su oportunidad mostrando sus cualidades en el equipo de la Liga de Expansión donde obtuvo el doblete en el 2023.

“Son cosas que a veces me pregunto (su salida de Chivas), nunca hubo una razón de su parte. Claro que tenía la ilusión, fui campeón con Tapatío y en el Campeón de Campeones después, quería llegar a Primera con Chivas, pero nunca me dieron motivos puntuales de mi salida. Supongo que es cuestión de gustos, a lo mejor a alguien no le gustaba mi forma de jugar, gente de la que no era de su agrado”.

Campillo consiguió un doblete con el Tapatío. Foto: Imago7/ Etzel Espinosa

“Chivas es el club que me formó y siempre estaré agradecido con ellos, pero hoy ya pertenezco a Juárez y eso me hace amar esta playera, especialmente por ser los que me están dando la oportunidad en Primera División y eso lo recordaré siempre. Voy a meter gol (a Chivas) y no lo voy a festejar por respeto, no me dieron la oportunidad en Primera División, pero me dieron las bases para estar aquí”, fue parte de lo que declaró Campillo en Fox Sports.

Chivas vs. Juárez: A qué hora y dónde ver en vivo el partido de la Fecha 6

Será el siguiente sábado 31 de agosto cuando el Rebaño le haga los honores al equipo fronterizo en punto de las 17:00 horas, en un partido correspondiente a la Jornada 6 que se jugará en el Estadio Akron. El duelo se podrá observar por la señal de Amazon Prime por primera vez en la campaña.