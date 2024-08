Hugo Sánchez tiene muy claro que Javier Aguirre, exjugador de las Chivas de Guadalajara y Rafael Márquez son una buena apuesta para asumir las riendas de la Selección Mexicana de cara al proceso mundialista para el 2026, sin embargo tampoco descarta que pueda ser una distractor deportivo por el mal momento político que se vive en el país.

En pentapichichi ha sido elogiado por todo el futbol nacional, incluido el Rebaño Sagrado donde siempre le han reconocido la amplia trayectoria del exgoleador del Real Madrid, quien manifestó su satisfacción por la llegada del Vasco Aguirre al mando del Tricolor, junto con Rafael Márquez, ya que considera que el estratega nacional siempre deberá ser mexicano.

“Siempre creo en los mexicanos y en la Selección obviamente. Mantengo que el director técnico debe ser mexicano siempre; conozco a Jaime, conozco a Rafa, conozco a Javier. Mi apoyo incondicional siempre y cuando sean mexicanos, cuando no son mexicanos no empezamos bien porque nuestra Selección debe ser dirigida por un nacional. Ahora es una situación difícil porque cuando pasan dificultades en México a nivel política. Existen problemas políticos, y que se hace un escándalo por otro lado para desviar la atención”, comentó Hugol en un evento de Warner Bros. Discovery que se realizó en la ciudad de México.

En este sentido, Sánchez Márquez mostró su desconfianza por los directivos del futbol mexicano al revelar su preocupación porque las designaciones de Aguirre y Márquez no obedezcan a algún tema político para desviar la atención de los álgidos momentos que se viven en nuestro país: “Ojalá que la llamada de Javier Aguirre y Rafa Márquez no sea un distractor deportivamente hablando”.

“Cuando no hay la tecla para tomar las decisiones por parte de los dirigentes y de los dueños no toman decisiones acertadas. Lo que hacen es traer distractores que ahora son Javier Aguirre y Rafa Márquez. Se seguirán haciendo las cosas que nos están haciendo que no se están haciendo bien”, apuntó Hugo.

Jorge Vergara fue un impulsor de la salida de Hugo del Tri. Foto: IMAGO

Hugo Sánchez pudo hacer campeón del mundo a México

Para nadie es un secreto que Hugo Sánchez y Jorge Vergara nunca tuvieron la mejor de las relaciones, incluso se ha especulado sobre la importancia que tuvo el entonces dueño de las Chivas cuando despidieron al pentapichichi al no clasificar en el Preolímpico del 2008 para la justa que se realizaría en Beijing.

Por ello, asegura que al no darle tiempo para trabajar en distintos procesos al frente del equipo nacional, no se ha podido trascender de manera importante: “Seríamos campeones del mundo si me hubieran dado tres etapas mundialistas, estamos hablando de 12 años. En el primero íbamos a conseguir llegar a la Semifinal, en el segundo llegar a la Final y posiblemente no ganarla y al 3ro, ahí me comprometo que vamos a ser Campeones del Mundo”.

“Los dueños y los presidentes estaban ahí escuchando lo que yo estaba diciendo y tenían una cara… y yo les digo, ‘saben que, nunca vamos a ser Campeones del Mundo porque ustedes no se la creen y yo sí me la creo. Me la creí como jugador y lo hice, con la Selección también podemos hacerlo”, apuntó Hugol.