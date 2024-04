Hace unos días se dio a conocer que el jugador de las Chivas de Guadalajara, Victor Guzmán está acusando algunas situaciones que no han sido sencillas de superar, las cuales han impedido que despegue por completo su mejor nivel en el Torneo Clausura 2024, sin embargo esto ya había sido admitido por el propio Pocho hace unas semanas.

En una entrevista en el podcast Los Brodys, el mejor anotador del Rebaño Sagrado en lo que va de la campaña con seis goles, admitió que no atravesaba por una situación fácil a nivel personal y que esto seguramente tendría un impacto en sus actuaciones dentro de la cancha.

Fue en febrero de este 2024 cuando Víctor Guzmán habló acerca de lo que ha pasado en la campaña, con todo y que está peleando por el liderato de goleo, ya que solamente está a dos goles de Salomón Rondón de Pachuca y a uno de los cuatros futbolistas que tienen siete tantos.

“Tengo unos problemas personales que no he solucionado, quieras o no, inconscientemente, te empiezan a desviar de que estés concentrado en el futbol al 100 por ciento. Cuando me fue bien no tenía ningún problema, entonces me pasa un problemita y es mucho desgaste, es inevitable. Y también pienso que estaba en una zona de confort”.

El Pocho está a dos goles de la cima. Foto: Imago7/Sandra Bautista

“Soy el capitán, me está yendo bien, descuido mi cuerpo, estaba más gordito. Entonces todo eso hizo que bajara mi nivel, pero soy muy consciente de eso, para los chivahermanos que van a ver este podcast, creanme que soy consciente de ello. Para este torneo estar bien bajé más de cuatro kilos, hago mis sesiones dobles, me voy a la Barranca (de Huentitán) a seguir sudando”, fue parte de lo que comentó el 10 de cerebro. Lo único que se aclaró en días recientes es que todo se trata de un problema legal.

Chivas visita a Pachuca por un boleto a la Liguilla

Será este sábado 12 de abril cuando Guadalajara le haga los honores a los Tuzos en un juego por la Fecha 15 que se realizará en la cancha del Estadio Hidalgo. El partido será a las 17:00 horas y una victoria colocaría a los rojiblancos en posición de boleto directo para la Fiesta Grande, ya que se ubican la novena plaza con 22 puntos, mientras que los Tuzos tienen 25 y están en el quinto lugar.