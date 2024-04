Se confirmó que Fernando Gago no aprende la lección en Chivas y tiembla para la Liguilla

El Club Guadalajara ha logrado meterse de lleno en la pelea por los boletos para la Liguilla del Torneo Clausura 2024 con dos triunfos consecutivos que lo colocan en la posición nueve de la tabla general, pero el duelo contra Puebla terminó con sufrimiento innecesario en los minutos finales.

En el Rebaño Sagrado todo fue fiesta el sábado anterior, pero por momentos hubo minutos de tensión cuando La Franja marcó el segundo tanto de la noche con el cual se acercaron 2-3, poniendo a temblar a más de un aficionado que no daba crédito de lo que estaba sucediendo en la cacha, pues de ir 3-0 se quedaron a un gol de ser alcanzados.

Y es que no había margen de error para ganarle al último lugar de la tabla general, ya que de no haberlo hecho se hubieran quedado con 20 puntos, los mismos que tienen los Pumas de la UNAM en la décima posición y se habría complicado la lucha por un bolero directo a la Fiesta Grande.

Fernando Gago no aprende la lección con Chivas

Sin embargo, lo que llama la atención es que no es la primera vez que le ocurre algo así a Guadalajara con Fernando Gago como entrenador. Cabe recordar lo que pasó en Mazatlán cuando iban ganando 2-0 y al final terminaron empatados en un juego donde el silbante Adonai Escobedo no marcó una clara falta en el área a favor de los rojiblancos que pudo ser el 3-0.

Gago no ha logrado darle esa regularidad al funcionamiento de Chivas que se esperaba. Foto: Imago7

Pero las fallas defensivas de los tapatíos, al igual que contra los camoteros, dejaron en evidencia las carencias de este equipo y sobretodo los cambios de Gago: “Tanto ante Mazatlán como ante Puebla, Gago dio descanso en los minutos finales al “Piojo” Alvarado y Fernando Beltrán, perdiendo la capacidad de tener a un futbolista que controle el esférico, le dé pausa y busque oxígeno cuando las papas se empiecen a calentar, lo que todavía, por experiencia y oficio, no te sabe hacer algún canterano rojiblanco”.

“Usted, filoso lector, dirá, bueno, pero se sumó, tenemos salud, anotó “Chicharito” y no es pa’ tanto, pero ahí le va. Si Chivas hubiera ganado en Sinaloa, llevaría 24 puntos. Además, si contamos los 2 goles que le anotó Mazatlán y los 2 de La Franja, estamos hablando de 4 en contra”, fue parte de lo que publicó la columna Sancadilla.