El timonel argentino no tuvo reparo en hablar acerca de las decisiones que ha tomado el estratega del Rebaño.

Las Chivas de Guadalajara han tomado una importante inercia en el Torneo Clausura 2024 con dos triunfos de manera consecutiva que lo colocan en zona de Play-In, pero con importantes aspiraciones para meterse de lleno a la clasificación directa para la Liguilla.

No obstante, es un hecho que el funcionamiento del Rebaño Sagrado no ha sido el esperado en la campaña, pues la intención es al menos emular lo que hizo Veljko Paunović, quien en sus dos torneos al frente del banquillo logró acceder directamente a los Cuartos de Final.

Por ello han surgido las críticas sobre Fernando Gago y no necesariamente de los analistas que gustan de denostar el trabajo de Chivas, esté quién esté en el banquillo, sino entrenadores con gran capacidad de análisis como lo hizo recientemente Ricardo La Volpe.

La Volpe exhibe los perores errores de Gago con Chivas

En su podcast LaVolpismo, el exentrenador de la Selección Mexicana habló de un momento específico de Guadalajara donde terminaron goleados por Cruz Azul 3-0, debido a que el planteamiento de su compatriota no fue el correcto y lo hizo evidente con una explicación muy sencilla.

Gago no ha logrado convencer del todo con su trabajo. Foto: Imago7/ Eloisa Sánchez

“Fue el mal planteamiento el porqué de Gago. ¿Dónde falla Gago increíblemente? En el segundo tiempo cuando van 3-0 dice no me vuelve a pasar. A mí me extrañó porque ahora lo hizo Ambriz (a Cruz Azul), es muy vivo, ya le sabe. Sale con línea de tres (Cruz Azul contra Chivas) acá tienes a Rotondi, yo tengo (Chivas) a Cade Cowell y acá tenía a Roberto Alvarado y Cruz Azul a Rodrigo Huescas”.

“Te sale Piovi, el que tiene que romper es Beltrán, éste se quedaba y dejaba todo el callejón, (Cowell en la salida de Rotondi). Yo creo que primero debe conocer a sus jugadores, segundo el convencimiento de sus jugadores. No conoce la idiosincracia de acá. ¿De qué proyecto se enamoró? Si echaron al otro técnico, proyecto es cuando vienes de cinco años”, fue parte de lo que comentó La Volpe.