El festejo de Chicharito Hernández por su primer gol con Chivas que no se vio en TV

En las Chivas de Guadalajara valió la pena la espera para ver el primer gol de Javier Chicharito Hernandez en el Torneo Clausura 2024, ya que abrió el camino de la victoria frente a Puebla en un duelo crucial en sus aspiraciones para seguir en la lucha por un boleto directo a la Liguilla.

Por ello la afición que se dio cita en el Estadio Akron no pudo contener la emoción por la anotación de Chicharito que encendió los ánimos hasta del más incrédulo por lo que estaba sucediendo, pues los críticos del atacante del Rebaño Sagrado no le daban muchas oportunidades de marcarle a La Franja.

Como en todo momento de gran algarabía también se vivieron instantes de suspenso cuando el silbante Fernando Guerrero esperó a que el VAR diera por buena la anotación del atacante de Chivas, quien volvió a salir como titular en el partido contra los camoteros en el Gigante de Zapopan.

El efusivo festejo de Chicharito que no se vio en tv

Después de un par de minutos revisando minuciosamente desde el VAR se dio por bueno el gol de Hernández Balcázar y esto generó que se diera una gran celebración del delantero de Guadalajara levantando las manos al cielo y aplaudiendo después de momentos tensos de espera.

Chicharito festejó con Alan Mozo su primer gol. Foto: Imago7

Y es que en la televisión, dentro de la transmisión de VIX+ se captó en todo momento lo que sucedió una vez que Chicharito marcó el gol, cuando corrió hacia la banda y se abrazó con sus compañeros, después fue a la banca para hacer lo propio con los jugadores suplentes y el mismo entrenador Fernando Gago.

Sin embargo, lo que no se vio en tv fue cuando la revisión estaba en curso y la cara del atacante del Rebaño lo decía todo, ya que sentía que en algún momento podía ser anulado el gol por un posible fuera de lugar, pues algunos analistas de las acostumbradas televisoras que gustan de atacar a Chivas, señalaron que el pie derecho del goleador estaba adelantado.