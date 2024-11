Uno de los personajes más polémicos en torno a Chivas de los últimos años es Marcelo Michel Leaño debido a su ideología y metodologías que implementó en la institución rojiblanca, sobre todo por los malos resultados que obtuvo durante su gestión como entrenador del Rebaño.

El Ajedrecista fue designado entrenador interino tras la destitución de Víctor Manuel Vucetich a mediados del Apertura 2021, logrando quedarse como estratega definitivo pese a los malos resultados, ocasionando un disgusto grande entre la afición, siendo destituido en la recta final del Clausura 2022 para cederle su lugar a Ricardo Cadena.

Sin embargo, a dos años de su salida del banquillo rojiblanco, diversos rumores aseguran que seguiría teniendo presencia en el Guadalajara, por lo que el reportero de As México, César Huerta, reveló que el actual rol de Michel Leaño en la directiva que encabeza Amaury Vergara sería como asesor externo.

“Anda pidiendo a asesores externos la recomendación de directores deportivos. Los españoles son los directores deportivos, todavía. No les puedo asegurar que se van a ir al término de este torneo.

“El saber que Marcelo Michel Leaño sigue siendo consultado. No que mande, no que tenga una posición de poder, no lo puedo asegurar porque no me consta. Pero de manera externa, le siguen consultando opinión (…) Está fuera de la institución, pero se le consultan algunos temas todavía”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

Su rol en Chivas no sería nuevo

Pese a que el rumor sobre la colaboración del Ajedrecista con la directiva del Guadalajara explotó hace unos días, la realidad es que la amistad que tiene Leaño con Amaury Vergara le ha permitido seguir al tanto de lo que sucede en la institución, por lo que inclusive se rumoró que fue él quien acercó a Fernando Hierro para el nuevo proyecto deportivo rojiblanco de finales del 2022.