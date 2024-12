Mientras las Chivas de Guadalajara jugaban su primer partido de la Pretemporada visitando a Mineros de Zacatecas el sábado anterior, Javier Hernández se encontraba en casa disfrutando de la Final de la Kings League donde su equipo de convirtió en campeón, lo cual lo conmovió hasta las lágrimas.

Esta situación fue muy criticada por varios analistas como Carlos Hermosillo, un goleador histórico del futbol mexicano y quien siempre cuestiona las razones de Chicharito Hernández sobre su regreso al Rebaño Sagrado donde ha ofrecido muy poco futbol con apenas un gol y una asistencias a cambio de varias polémicos extracancha.

Hermosillo afirma que no aborrece a Chicharito

Luego de sus comentarios en Fox Sports la noche del domingo, el lunes pasado Hermosillo, también futbolista de Chivas en el 2001 antes de retirarse, explicó que no tiene nada contra Hernández Balcázar como muchos piensan, por lo que sus opiniones únicamente están basadas en el bajo rendimiento que se le ha visto al atacante con la camiseta rojiblanca.

Chicharito no ha logrado marcar más que un gol. FOTO: IMAGO

“El Chícharo ha de pensar que lo aborrezco o que soy su peor enemigo, pero no. Admiro lo que ha hecho, admiro su carrera, cualquiera la hubiéramos querido hacer. A él le tocó trascender y hacer una carrera formidable. ¿para qué volvió Chicharito a @Chivas? Tuvo una operación durísima, paró el motor y es muy difícil recuperarse de algo así…”

“¡Nadie se atreve a cuestionar por la historia que tiene el Chícharo, pero eso no está en duda! En ningún momento se pone en duda, pero sí hay que ser objetivos y hablar de lo que vive hoy el Chícharo. Quise hacer este video para aclarar que no tengo nada personal contra @CH14_. Trato de ser lo más objetivo posible, hay cosas con las que estoy de acuerdo y con las que no estoy de acuerdo”, fue parte de lo que comentó Carlos Hermosillo.

Por lo pronto se desconoce si Chicharito Hernández estará en los partidos del fin de semana donde se medirán al Atlas dentro de la Copa del Pacífico y a los Leones Negros o al Tapatío, que serían otros de los partidos para continuar con la preparación de cara al Torneo Clausura 2025.