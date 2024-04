Chivas logró una importante victoria el sábado cuando superó por 2-0 a Rayados de Monterrey por la jornada 13 del Clausura 2024. Por otro lado, Carlos Hermosillo defendió al Rebaño Sagrado luego de que panelista de La Última Palabra haya querido sacarle valor a la victoria del fin de semana.

Sin dudas fue importante ganar para los dirigidos de Fernando Gago debido a que le quitaron el invicto al líder del campeonato. Héctor Moreno en propia puerta y Ricardo Marín le dieron los tres puntos a un equipo que no ganaba desde la jornada ocho contra Pumas en el Estadio Akron.

De esta manera, Chivas se afianzó en la zona de play-in y mira de otra manera la posibilidad de llegar directamente a la Liguilla. Sin embargo, en Fox Sports Alex Blanco le quiso sacar mérito a la victoria rojiblanca, por lo que Carlos Hermosillo sacó su estirpe para ponerlo en su lugar.

“Tú estás manipulando (el debate) y le estás quitando méritos a Chivas (por su triunfo sobre Rayados) porque el mismo árbitro fue tan justo que el jugador (Gerardo Arteaga) ofreció disculpas… Dijo algo fuerte, sí, y sí te expulsan por decir esa palabra”, lanzó el exatacante del Rebaño Sagrado contra su compañero de Fox Sports.

Carlos Hermosillo defendió a Chivas

A pesar de esto, el reportero de La Última Palabra no se quedó callado y afirmó que Chivas aprovechó los errores de la Pandilla y de Adonai Escobedo. “Si hablas del partido de ayer, Chivas aprovechó todo lo que le regaló el arbitraje y todo lo que no hizo Rayados, que es muy normal que Rayados no dé el do de pecho en este tipo de partidos”, explicó.

¿Cómo marcha Chivas tras la victoria ante Rayados?

Luego de la victoria contra Rayados de Monterrey, Chivas se posiciona en la décima posición con 19 puntos. De esta manera, el Guadalajara se ubica a tres puntos del último clasificado directo a la Liguilla.

¿Qué sigue para Chivas en el Clausura 2024?

Para el Rebaño Sagrado la fase regular no se termina debido a que el próximo sábado recibe a Puebla por la jornada 14. En las próximas jornadas fechas se enfrentará a Pachuca, Querétaro y Atlas.