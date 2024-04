Noticias de Chivas HOY 2 de abril de 2024: Vergara recibe pésimas novedades de Amazon y Macías no juega por este motivo

Chivas logró una importante victoria contra Rayados de Monterrey, por lo que comienza a afianzarse en el play-in. A esto se le suma que todavía no dejó escapar la posibilidad de estar clasificado directamente a la Liguilla, por lo que en el Guadalajara todavía se cree con la posibilidad de estar presentes en los Cuartos de Final.

Por otra parte, informan que Amaury Vergara habría recibido importantes noticias respecto a una futura negociación con Amazon Prime. A su vez, revelan detalles importantes respecto al estado físico de Jesús Orozco Chiquete e histórico del Rebaño Sagrado aprueba la gestión de Fernando Hierro.

Amazon Prime da malas noticias a Amaury Vergara

Como se sabe, Chivas está cerca de finalizar su contrato con Televisa, por lo que muchos afirman que está cerca de llegar a un acuerdo con Amazon Prime. Sin embargo, Amaury Vergara recibe malas noticias de la plataforma de videos, la cual puede llegar a perjudicar el futuro económico del club porque era un gran negocio. Según lo informado por David Medrano la empresa quiere quedarse con los derechos de transmisión en Estados Unidos.

“Saben que el mercado mexicano difícilmente puede ser redituable porque en México hay muchas formas de ver el futbol sin pagar la suscripción (…) No sé cómo, pero logran tener los partidos y a un bajísimo costo mensual. La gente de Amazon entiende que el mercado mexicano no les recuperaría la inversión que van a hacer, pero sí el mercado de los Estados Unidos”, dio a conocer el periodista de TV Azteca en su canal de YouTube.

¿Jesús Orozco Chiquete juega contra Puebla?

Chiquete Orozco salió lesionado frente a Rayados.

Uno de los jugadores que salió lesionado el pasado sábado fue Jesús Orozco Chiquete, por lo que el Pollo Briseño ocupó su lugar. A pesar de esto, Ricardo Durán informó que el Guadalajara “Te puedo decir que no se preocupe, está para el sábado. Fue nada más una molestia, de esas veces que te acalambras y estás cansado. Podemos llamarle que fue una sobrecarga del partido, pero no hay ningún problema. Trabajó, no al cien por ciento porque hay que dosificar, pero el sábado estará sin problema contra el Puebla”, afirmó Alejandro Ramírez.

Néstor de la Torre apoya la gestión de Fernando Hierro

Néstor de la Torre es una de los históricos nombres que tiene el Guadalajara y avaló la gestión de Fernando Hierro. “Hay que recordar que Chivas tiene dificultad para conseguir jugadores en comparación con todos los demás equipos, que tienen todo el mundo para buscar jugadores elegibles. Chivas no y creo que tener cualquier recurso para poder obtenerlos está en lo correcto”, afirmó a Esto.

Revelan por qué Fernando Gago usa a Ricardo Marín sobre Macías

El sábado Chivas superó a Rayados por 2-0 y Fernando Gago explicó por qué prefirió utilizar a Ricardo Marín sobre José Juan Macías. “Muchos se preguntan por qué y la respuesta es porque no te aporta en la construcción y generación de juego, lo que sí ha aportado Ricardo Marín. Está claro que hoy, la opción tres del ataque de Chivas es Macías, Marín y Chícharo están por encima”, explicó Jesús Bernal.