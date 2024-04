Chivas ha ingresado a la recta final del Clausura 2024 con muchos problemas, por lo que es indispensable tener un buen cierre de fase regular para escalar posiciones y meterse de lleno a la pelea por los puestos de Liguilla, por lo que Fernando Gago requiere de todo su plantel.

Sin embargo, la incógnita sobre el estado físico de Jesús Orozco Chiquete ha comenzado a inquietar a la afición rojiblanca debido a que el defensor no pudo terminar el partido frente a Monterrey por problemas físicos.

Aunque el club no ha dado a conocer ningún reporte médico oficial sobre el canterano rojiblanco, el comunicador de Tv Azteca, Alejandro Ramírez, reveló que el zaguero se encuentra en perfectas condiciones y está en trabajo diferenciado como parte de una dosificación; sin embargo, aseguró que estará disponible para el duelo del fin de semana frente a la Franja.

“Te puedo decir que no se preocupe, está para el sábado. Fue nada más una molestia, de esas veces que te acalambras y estás cansado. Podemos llamarle que fue una sobrecarga del partido, pero no hay ningún problema. Trabajó, no al cien por ciento porque hay que dosificarle, pero el sábado estará sin problema contra el Puebla”, explicó en una transmisión en YouTube.

El Guadalajara poco a poco ha ido solventando los problemas de constantes lesiones y prueba de ello es el regreso de Carlos Cisneros a la actividad con el Rebaño; sin embargo, hay casos que son una incógnita como Pável Pérez, quien ya estaba recuperado, pero sigue sin ser tomado encuenta por Fernando Gago.

¿Cuándo jugará Chivas contra Puebla por el Clausura 2024?

El siguiente compromiso del Guadalajara en el Clausura 2024 de la Liga MX será el próximo sábado 6 de abril en la cancha del Estadio Akron, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México.