Una de las principales incógnitas que rodean a Chivas en este Clausura 2024 es la falta de participación de José Juan Macías, elemento que apuntaba a tener un resurgir en su carrera con la camiseta rojiblanca; sin embargo, Fernando Gago tendría un motivo por el cual no le da minutos al juvenil goleador.

Hace unos meses la afición suspiraba por el regreso de JJ de una lesión de ligamento cruzado anterior; sin embargo, con la llegada de Javier Hernández y la consolidación de Ricardo Marín, el canterano del Guadalajara se ha quedado sin jugar durante varios encuentros.

Es por eso que el comunicador de ESPN, Jesús Bernal, reveló que José Juan Macías no tiene mucha actividad debido a una decisión técnica, ya que las cualidades del delantero no encajan por completo con la idea futbolística del entrenador argentino, quien quiere a un eje de ataque que juegue y haga jugar a sus compañeros, no que solamente sea especialista para definir.

“Si alguien la ha pasado mal en Chivas en el último año y medio y ahora que está bien no se ha podido afianzar es José Juan Macías. Al inicio del torneo le dieron muchos minutos, pero en realidad jugaba porque no había otro nueve, no estaba Chícharo, no estaba Ricardo Marín y la Hormiga acababa de debutar, por eso es que le dieron la oportunidad.

“Muchos se preguntan por qué y la respuesta es porque no te aporta en la construcción y generación de juego, lo que sí ha aportado Ricardo Marín. Está claro que hoy, la opción tres del ataque de Chivas es Macías, Marín y Chícharo están por encima”, explicó en su canal de YouTube.

¿Cuándo jugará Chivas contra Puebla por el Clausura 2024?

El siguiente compromiso del Guadalajara en el Clausura 2024 de la Liga MX será el próximo sábado 6 de abril en la cancha del Estadio Akron, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México.

¿Por qué se podría marchar José Juan Macías de Chivas?

Aunque el delantero ha manifestado en múltiples ocasiones su deseo de trascender y ser campeón con el Guadalajara; sin embargo, ante la falta de posibilidades de jugar con Fernando Gago podría analizar otras opciones, en donde hay que recordar que en diciembre el León trató de sumarlo nuevamente a sus filas.