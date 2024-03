Cristian Calderón será uno de los jugadores peor recordados de la historia reciente de Chivas debido a su polémica salida de la institución, su fichaje al América y hasta por asegurar que siempre ha sido aficionado de las Águilas, por lo que recientemente reveló la razón por la que fichó con el Rebaño pese a ser seguidor de las Águilas.

A través de una entrevista en el podcast del Canelo Angulo, el Chicote aseguró que el fichar con la escuadra azulcrema fue su sueño desde niño, dejando en claro que si jugó en el Guadalajara fue para darle gusto a su papá.

“Al final por todo el tema que venía pasando conmigo en Guadalajara, nunca imaginé llegar acá. Creo que al final se ha cumplido el sueño de un niño que jugaba en la calle, porque la gente que me conoce sabe que mi sueño era estar acá.

“Era un sueño llegar acá (al América), así como fue un sueño que le cumplí a mi papá de estar en Chivas y hoy cumplo el mío, que al final es lo más importante”, declaró el lateral nacido en Nayarit.

Sin embargo, Cristian Calderón no olvida que en el Guadalajara recibió grandes oportunidades para continuar su carrera, por lo que reconoció no sentir rencor por el Rebaño, sino puro agradecimiento.

“Arrepentirme no, al contrario, siempre agradecido. Agradezco que me hayan dado la oportunidad en Chivas. Me preguntaron si le guardaba rencor y no le guardo a Chivas, es agradecimiento por la oportunidad y todo, pero llegó el momento de cerrar los ciclos ahí, la historia que me tocó vivir en Chivas”, concluyó.

¿Por qué salió Chicote Calderón de Chivas?

Las constantes indisciplinas del lateral desgastaron la relación con la directiva, por lo que tras la fiesta suscitada en Toluca, Fernando Hierro y Amaury Vergara decidieron que su ciclo en el Rebaño estaba terminado. Hubo una ligera posibilidad de permanecer en el redil y firmar una renovación, pero en el Guadalajara no aceptaron las condiciones que quería imponer Calderón y sus agentes.

¿Cuándo se jugará el segundo Clásico Nacional entre Chivas y América por la Concachampions?

El duelo que definirá la serie por el pase a los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf se disputará el próximo miércoles 13 de marzo en la cancha del Estadio Azteca en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro de México.