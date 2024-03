La polémica sigue a Cristian Calderón esté en el equipo en el que esté, por lo que nuevamente su esposa, Adriana Castillo, volvió a dar de qué hablar al justificar sus palabras contra la afición de Chivas, justo a unas horas del Clásico Nacional contra América de la Concachampions 2024.

La polémica se desató hace unos días cuando la pareja del ahora futbolista de las Águilas explotó en sus redes sociales asegurando que la afición del Guadalajara era “un asco” debido a los ataques que recibió cada miembro de su familia por cuestiones meramente profesionales del jugador.

Sin embargo, la molestia de Adriana Castillo no cesó con ese mensaje, sino que volvió a explotar en su cuenta de Instagram debido a la indignación que ocasionaron sus palabras dentro de la fanaticada del Rebaño, por lo que volvió a justificar sus comentarios.

“Se ofenden y se arden cuando uno saca las verdades a la luz pero cuando ustedes se meten con la familia y los hijos no pasa nada, no entiendo, por eso el mundo está como está.

“Se nota todo el amor que les hace falta como personas, meterse en la vida privada de alguien más y no saber llevar lo futbolístico muy aparte de la vida privada. Eso no hace un aficionado, no confundan el trabajo de mi esposo con nuestra vida privada. Más allá de la fama, también somos seres humanos”, escribió en sus redes sociales.

El oriundo de Nayarit arribó al chiverío de cara al Clausura 2020 después de un brillante paso por Necaxa; sin embargo, la irregularidad le pasó factura y no pudo alcanzar el mismo nivel en la escuadra tapatía, por lo que se marchó como agente libre en diciembre del 2023.

¿Por qué salió Chicote Calderón de Chivas?

Las constantes indisciplinas del lateral desgastaron la relación con la directiva, por lo que tras la fiesta suscitada en Toluca, Fernando Hierro y Amaury Vergara decidieron que su ciclo en el Rebaño estaba terminado. Hubo una ligera posibilidad de permanecer en el redil y firmar una renovación, pero en el Guadalajara no aceptaron las condiciones que quería imponer Calderón y sus agentes.