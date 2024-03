La eterna pregunta dentro del futbol mexicano radica en definir cuál es el equipo más importante del país, en donde la afición de Chivas asegura que la grandeza del América radica en el poderío de Televisa; sin embargo, José Juan Macías generó polémica con sus más recientes declaraciones.

El delantero surgido de la cantera del Guadalajara dio una entrevista a Sandra de la Vega para su podcast, La Capitana, en donde el futbolista contó detalles de su recorrido en el gremio futbolístico, donde fue cuestionado si no le generó presión el llegar al León como reemplazo de Mauro Boselli, en donde JJ aseguró que la presión del Rebaño no se vive ni en las Águilas.

“Fíjate que no. Porque acá en Chivas se vive una presión que no se vive en cualquier otro equipo. No se vive la presión que se vive en Chivas en ningún equipo y a lo mejor ni en el América”, explicó Macías, por lo que la esposa de Andrés Guardado le cuestionó a qué se refería con la presión que hay dentro de la escuadra rojiblanca.

José Juan Macías reconoció que el hecho de que el América cuente con una televisora que lo respalde genera conflictos internos del chiverío por la información que suelen difundir y que desestabilizan dentro del conjunto tapatío.

“Por fuera. La presión de resultados, tema mediático. El rival es dueño de una televisora y te están mandando bombitas por todas partes y eso influye mucho. Afecta como jugador y como persona”, admitió el goleador del chiverío.

¿Cuándo se jugará el segundo Clásico Nacional entre Chivas y América por la Concachampions?

El duelo que definirá la serie por el pase a los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf se disputará el próximo miércoles 13 de marzo en la cancha del Estadio Azteca en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro de México.