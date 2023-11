Chiva vs. Pumas: Alexis Vega fue convocado en el Guadalajara y así reaccionó la afición

Chivas emprendió su viaje para enfrentar a Pumas por la jornada 17 del Apertura 2023 de la Liga MX. Por otro lado, para el último juego de la fase regular, se confirmó que Alexis Vega forma parte de los convocados para enfrentar a los Universitarios y así fue la reacción de la afición Rojiblanca.

A lo largo de las últimas semanas el Rebaño Sagrado ha estado en boca de todos debido a que Raúl Martínez, Cristian Calderón y el atacante realizaron una fiesta en el hotel de concentración, por lo que fueron separados del plantel. Debido a esto, recibieron una multa económica y saldrán en el próximo mercado de pases el lateral y el extremo, mientras que al juvenil le perdonaron esta indisciplina.

Por otra parte, con el correr de los días a Veljko Paunovic no le quedó otra opción que volver a contar con Chicote y Martínez debido a que se juntaron los lesionados con los expulsados. Sin embargo, en los siguientes encuentros ambos se mantuvieron dentro del equipo, mientras que Alexis Vega veía los partidos desde su casa o en una grada en el Estadio Akron.

Sin embargo, cuando todo el mundo pensaba que el extremo no iba a formar parte de los últimos partidos del Rebaño Sagrado en el 2024, el serbioespañol decidió citarlo para enfrentar a Pumas. De esta manera, el Gru fue fotografiado con la ropa oficial del Guadalajara en el aeropuerto y así emprender el viaje rumbo a Ciudad de México para el juego de la jornada 17.

Así se lo vió a Alexis Vega en el Aeropuerto. (Foto: Jesús Hernández)

Debido a esto, la reacción del público en general fue de mucha bronca porque finalmente considera que se le perdonó una nueva falta a Alexis Vega. A su vez, parte de la afición considera que está bien porque es un activo del club. “Que no juegue, porque el equipo se ve mejor cuando no está, que lo dejen entrenar para que no pierda ritmo y se vaya en diciembre”, expresó un fanático.

Piojo Alvarado había pedido el regreso de los indisciplinados

A lo largo de todos estos días, Fernando Beltrán y Roberto Alvarado fueron los únicos jugadores del plantel de Chivas que pedían el regreso de los indisciplinados. Esta semana fue el Piojo al marcar que estuvieron en falta, pero que con sus amigos y que Chivas necesita tener el equipo completo para lo que comenzará a vivirse en pocos días en la Liguilla.

“No se debe perder la alegría, la amistad. Todos los días venimos y nos vemos las caras, nadie es perfecto, todos nos equivocamos y aprendemos de las cosas. Los queremos un montón. Son importantes para el grupo. Que vean que somos una familia y que, si todos vamos para abajo, todos nos vamos para abajo y si vamos para arriba igual, siempre unidos”, expresó el futbolista a TUND.

¿Qué necesita Chivas para ser tercero?

Por otro lado, mañana Chivas tiene la obligación de ganarle a Pumas si busca afianzarse con el tercer lugar de la tabla general de posiciones. Cabe recordar que el Guadalajara tiene que esperar a que Tigres pierda frente a América para así quedarse con ese puesto.

