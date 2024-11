Las razones que descartan a Ignacio Ambriz como DT de Chivas para el Clausura 2025: No es por resultados

Ignacio Ambriz es un técnico mexicano que ya tuvo un paso por las Chivas de Guadalajara, pero no le fue tan bien como hubiera deseado , lo cual no impide que algunos piensen que una segunda etapa no sería mala idea, aunque hay muchos factores alrededor que colocan a los altos mandos de los rojiblancos desinteresados en el estratega.

Nacho Ambriz terminó su etapa en Santos Laguna dejando al equipo en el último lugar y en el peor momento de su historia, ya que se quedó muy lejos de las expectativas se que se habían planteando al arranque de la campaña y una vez que se quedó sin trabajo su nombre empezó a sonar en el Rebaño Sagrado, no obstante, todo han sido rumores.

La verdad sobre Nacho Ambriz en Chivas

Fue el periodista José María Garrido quien habló de lo que realmente sucede con Ambriz y las posibilidades que tiene de volver a Chivas, ya que en su primera etapa en el 2012 cosechó cinco victorias, nueve empates y 11 derrotas entre Liga MX y Copa Libertadores, justa donde cayó goleado 5-0 por el Deportivo Quito y presentó su renuncia.

“Al quedar en último lugar con Santos no creo que sea opción para Chivas. Otra razón por la que creo que no es opción es que Nacho Ambriz, ya pasó por Chivas y le fue muy mal. Hace unos días en el podcast Jonny Magallón nos contó que Nacho Ambriz salió a dirigir un partido ya estando corrido. ¿Por qué le podría interesar a Nacho Ambriz?, regresar a un equipo, ya no está Jorge Vergara, más allá de que cambiaron las cosas, o que ya pudo haber olvidado o perdonado”.

“Pero en qué cabeza cabría que podría regresar un técnico en el cual en su etapa anterior lo trataron mal. ¿A qué trabajador le gustaría regresar aun trabajo donde te trataron mal?. Siguen sonando técnicos, siguen sonando nombres. Esta semana se sumó el nombre del Tano Ortiz y me parece que seguirán sonando algunos más. Como no traen ninguna prisa en Chivas siguen sonando técnicos. Nico Larcamón ya se los ganaron y Matías Almeyda es opción seria para ir a Brasil”, fue parte de lo que explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuándo juega Chivas el Play In?

Será el jueves 21 de noviembre cuando el Rebaño vuelva a la actividad y lo hará enfrentado en el Play In al Atlas en un duelo que se disputará en la cancha del Estadio Akron en punto de las 19:00 horas, tiempo del cetro de México, la transmisión correrá a cargo de Amazon Prime y en Rebaño Pasión te recordamos que también tendremos los detalles.