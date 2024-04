El Guadalajara demostró que el futbol no se inventó en el 2021 y les lanzó doloroso recuerdo.

La rivalidad entre Chivas y Atlas es una de las más fuertes de todo el futbol mexicano, por lo que el Guadalajara recurrió a sus redes sociales para condimentar el choque contra los rojinegros lanzándoles doloroso recuerdo que caló hondo en el orgullo de la afición de la Academia.

El festejo más emblemático de los últimos años de los Zorros lo protagonizó el mediocampista Aldo Rocha en la edición del Clásico Tapatío del Apertura 2021, cuando anotó de penalti y lo celebró poniéndose las manos en los oídos, en alusión de que “no escuchaba” a la gente del Estadio Akron.

A partir de ese momento, la fanaticada rojinegra tomó ese gesto como un estandarte, sobre todo cuando le tocaba enfrentarse al Guadalajara; sin embargo, a través de las redes sociales, el conjunto rojiblanco le recordó a los ‘vecinos’ que ese mismo gestó se los aplicó Chicharito y Aarón Galindo en el Apertura 2009.

Aquella noche del 7 de noviembre del 2009, Chivas jugó como “visitante” en el Estadio Jalisco, en donde aplastó al Atlas por marcador de 4-1, en donde Omar Bravo anotó tras 13 segundos de que arrancó el partido, posteriormente, Aarón Galindo anotó una diana y Javier Hernández se lució con un doblete.

Es por eso que en redes sociales, la cuenta oficial del Guadalajara colocó las fotos de ambos festejos del Rebaño con las manos en los oídos y lo acompañó con la frase: “que no te digan, que no te cuenten. No aceptes imitaciones”, ocasionando la euforia de la fanaticada rojiblanca.

¿Cuándo se jugará el Clásico Tapatío del Clausura 2024?

El choque entre Chivas y Atlas tendrá a dos adversarios con realidades sumamente opuestas, en donde los rojinegros quieren hacer más decorosa su participación en el Clausura 2024 debido a que ya están eliminados, mientras que el Guadalajara busca meterse directamente a la Liguilla en el choque que se jugará el sábado 28 de abril en la cancha del Estadio Jalisco en punto de las 21 horas.