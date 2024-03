El orgullo de Chivas sigue lastimado tras la eliminación de la Concachampions en manos del América, por lo que la herida sigue abierta para el entrenador rojiblanco Fernando Gago, quien dio una importante revelación personal sobre la derrota frente a los azulcremas.

El Guadalajara sufrió una importante derrota en el duelo de Ida por marcador de 0-3, por lo que tras el compromiso de Vuelta fue muy difícil remontarlo, aunque estuvieron cerca de conseguirlo en el Estadio Azteca; sin embargo, el argentino admitió que esa derrota fue la más dolorosa que ha vivido en su vida disputando Clásicos.

“Sí (la derrota en Clásico más dolorosa), siempre por el resultado y por las formas del primer tiempo. No me quedo pensando mucho en el partido en sí, no me gustó la forma de cómo lo jugamos y cómo se dio el partido, pensamos que podíamos tener más control de juego.

“Después del partido estaba mal, porque creía que el partido estaba en situaciones para que lo empatemos en el global. Esa situación me quedó con más bronca que con el primer partido, porque no salieron las cosas como planeamos y tuvimos la revancha.

“Nos faltó esa cuota de suerte, del último paso para empatar el marcador. Estaba peor ese partido que en el de Ida, más por la sensación de que busco que el equipo tenga esa ambición de querer ganar y competir”, declaró a Telemundo.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Rayados de la jornada 13 del Clausura 2024?

Tras el Clásico Nacional entre el Guadalajara y el América, el futbol mexicano tendrá una pausa debido a la Fecha FIFA, por lo que las hostilidades del Clausura 2024 se reanudarán hasta finales de marzo, por lo que el choque entre el Rebaño y Rayados se jugará hasta el 30 de este mes, en punto de las 19 horas en el Estadio BBVA.