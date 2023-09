CHIVAS: Óscar Whalley no tendría problemas físicos, estaría cepillado por Paunovic

Las decisiones de Veljko Paunovic en el interior de Chivas continúan causando revuelo fuera del vestidor rojiblanco, en donde primero se le criticó al estratega la salida repentina de referentes como Isaác Brizuela; sin embargo, ahora se sumaría Óscar Whalley a la lista.

Este Apertura 2023 ha sido un dolor de cabeza para el Guadalajara, principalmente por los malos resultados obtenidos en las últimas semanas, en donde el entrenador serbio ha decidido prescindir de varios futbolistas como Conejo, Pocho Guzmán, Ronaldo Cisneros y ahora se sumaría el cancerbero mexico-español, quien supuestamente no ha sido considerado debido a que se encuentra en trabajos de fortalecimiento físico para evitar una lesión.

Sin embargo, el comunicador de ESPN, Jesús Bernal, revelo que Whalley solamente no es considerado debido a que no es del agrado de Paunovic, además de recordar que el europeo dejó en claro que su portero estelar es Miguel Jiménez.

“En realidad no le pasó nada. Lo que ocurre con Óscar Whalley es que Pauno no lo pidió y no lo pone. Así. A veces los técnicos son muy caprichosos en ese sentido (…) Lo de Óscar Whalley lo veo muy difícil. Pauno lo dejó claro, es su portero número tres, antes está el Tala Rangel”, explicó en su canal de YouTube.

¿Cuándo se jugará el Toluca Vs. Chivas del Apertura 2023?

El próximo compromiso del Guadalajara en donde tratarán de salir de la crisis de resultados se disputará el próximo domingo 1 de octubre en la cancha del Nemesio Diez en punto de las 17:20 horas, tiempo del centro de México.