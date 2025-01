Se cierra una nueva semana y la afición de Chivas está preocupada por la falta de fichajes de cara al Clausura 2025. Pero no sólo eso afecta al Rebaño Sagrado. Este viernes se dio a conocer la baja de un jugador importante para la plantilla, el cual no estará en el amistoso de este sábado ante Jaiba Brava y además, es duda para el debut ante Santos Laguna.

Se trata de Armando González, centrodelantero de 21 años que era una de las opciones que manejaba Óscar García para comenzar como titular en el próximo certamen de la Liga MX. El reportero Jesús Bernal informó que la “Hormiga” sufre una molestia muscular.

¿Cuántos partidos se perdería la “Hormiga” González?

La Hormiga había jugado dos amistosos de pretemporada -ante Mineros y Atlas- aunque no vio minutos en la final de la Copa Pacífica frente a Leones Negros. De momento, lo que se sabe es que no estará en el amistoso frente a Jaiba Brava, aunque todavía no está descartado para el choque inaugural frente a Santos Laguna, por la Jornada 1 del Clausura 2025.

Ricardo Marín se perfila como titular; ¿Y oportunidad para Teun Wilke?

Con este panorama, todo indica que Ricardo Marín tiene grandes probabilidades de iniciar el certamen siendo el centrodelantero titular de Chivas. El ‘4K’ fue el autor del único gol en la pretemporada, con un tanto de penal frente a Leones Negros.

Ricardo Marín se perfila como titular ante la baja del Hormiga (Getty Images)

Por su parte, Chicharito Hernández ha tenido poca actividad en una pretemporada donde además se integró tarde a los entrenamientos. Por eso es que también crecen las chances de que Teun Wilke pueda tener su oportunidad, ya que hasta volvió a entrenar con el primer equipo tras la lesión del Hormiga.