En el mundo del deporte, la relación entre los futbolistas y los analistas deportivos suele estar cargada de tensiones, especialmente cuando las críticas hacia el desempeño en el campo de juego son duras y constantes. Este ha sido el caso de Carlos Hermosillo, exfutbolista y ahora analista, y Chicharito Hernández, uno de los delanteros más destacados de la historia del fútbol mexicano.

Recientemente, Hermosillo reveló que Chicharito le negó una entrevista debido a las críticas que el analista había lanzado en su contra. Según el exdelantero, su intención siempre ha sido ser objetivo, elogiando los momentos destacados de Hernández, pero también señalando cuando su rendimiento no ha estado a la altura de las expectativas. “No se trata de atacar, sino de analizar; pero los futbolistas son muy sensibles a las críticas”, declaró.

La anécdota de Carlos Hermosillo con Chicharito Hernández

Hermosillo explicó: “Soy medio visceral, no tengo filtros y no soy mala leche. Nunca trato de ser mala leche, pero en estos años que llevo, del 2002 a la fecha en los medios, me he dado cuenta que (los futbolistas) somos de piel muy sensible”.

El distanciamiento entre ambos quedó más que claro cuando el delantero de Chivas le rechazó una solicitud de entrevista. Ante esto Hermosillo afirmó: “Yo siempre hablé muy bien del Chícharo. Gran jugador, un mexicano ejemplar, ya quisiéramos cualquiera haber tenido la carrera que tuvo, pero cuando estás mal a la gente no la puedes engañar. ¿Qué sucede? Quise hacerle una entrevista y no me la dio porque lo critiqué”.

Sin embargo, el conflicto parece haber tenido un desenlace curioso. Hermosillo relató: “La vida siempre te pone en momentos muy importantes, entonces nos mandaron a cubrir el Partido de Estrellas y hay un día de medios, ¿A quién crees que me pusieron? Al Chícharo. (…) El jugador debe de entender, si andas mal y si las cosas no te salen, también tienes que decirlo. Nada es personal. Si no me dan argumentos yo no puedo hablar bien”, concluyó.

Las críticas de Carlos Hermosillo a Chicharito Hernández

“¿Para qué volvió Chicharito a Chivas? Tuvo una operación durísima, paró el motor y es muy difícil recuperarse de algo así”.