Cada vez falta menos para que las Chivas de Guadalajara pongan primera en el Clausura 2025 de la Liga MX, donde contarán con el estreno de Óscar García Junyent en el banquillo. De momento la afición aguarda expectante por la llegada de más fichajes que puedan darle un salto de calidad a la plantilla.

El Rebaño disputará su último amistoso de preparación este sábado ante Jaiba Brava y a partir de allí toda la atención quedará sobre el debut ante Santos Laguna, el próximo 11 de enero. De esta manera es que varias negociaciones podrían acelerarse en las próximas horas.

¿Se destraba la salida de Chiquete Orozco a Cruz Azul?

Jesús Orozco Chiquete está a un paso de ser nuevo jugador de Cruz Azul. (Imago7)

La novela por el defensa central Jesús Orozco Chiquete podría comenzar a definirse de una vez por todas. Y es que según el reporte de David Medrano, las directivas de Chivas y Cruz Azul pusieron un freno a la polémica para comenzar a negociar la venta del zaguero, quien está decidido a marcharse a la Máquina Cementera. El Rebaño no quiere quedarse sin 11 millones que pueden ser importantes para salir al mercado. Por tal motivo, la operación podría llegar a cerrarse en los próximos días, con el interrogante puesto sobre el monto final y la cantidad de pagos a realizar.

Chicharito Hernández contemplaría el retiro

Chicharito apuesta todo al próximo torneo (Imago7)

El regreso de Chicharito Hernández a las Chivas de Guadalajara no ha resultado como muchos esperaban. Las ausencias por lesiones fueron repetitivas mientras los goles no aparecieron y el centrodelantero ha recibido numerosas críticas. Por eso, según información de Alejandro Ramírez, Chicharito analizará su propia situación al término del Clausura 2025, en donde no descartaría el retiro en caso de que vuelva a sufrir complicaciones desde lo físico.

Chivas acelera por Orbelín Pineda

¿Se acerca el regreso de Orbelín Pineda? (Imago7)

El tiempo comienza a apremiar a la directiva rojiblanca y es por eso que los próximos días podrían ser fundamentales para el fichaje de Orbelín Pineda. Chivas ya tiene todo arreglado con el jugador pero el mercado europeo recién abrió este 2 de enero. Ahora Chivas debe acordar los montos y formas de pago con el AEK Atenas, donde la cifra estimada sería de unos 13 millones de dólares, los cuales saldrían de diversos patrocinadores.

Jordi Cortizo es el Plan B de Luis Chávez

Además del Maguito, Chivas pretende dar otro golpe de mercado con la contratación de Luis Chávez, mediocampista de la Selección Mexicana que milita en el Dinamo Moscú. En este caso hay más incertidumbre respecto al estado de las negociaciones, pues hubo versiones encontradas en relación al deseo del propio jugador de regresar al país. Por tal motivo, el Rebaño tiene a Jordi Cortizo como opción secundaria. El mediocampista del Monterrey ya ha sonado en reiteradas oportunidades para llegar a Verde Valle.