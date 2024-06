Esta noche Chivas vuelve a ver acción ante Cruz Azul en el primer partido de preparación de cara al Apertura 2024 de la Liga MX. Previo a este encuentro el Guadalajara dio a conocer la nueva playera suplente que tendrá el equipo varonil, femenil y Tapatío para el próximo campeonato. Ante esto la afición del Rebaño Sagrado tuvo una dura reacción contra Amaury Vergara.

El equipo rojiblanco vive momentos muy serios debido a que acaba de darse la salida de José Juan Macías. El atacante no llegó a un acuerdo para renovar su contrato y se va libre luego de que haya rescindido su contrato. De esta manera, la directiva se queda con el 50% de su pase en una futura venta y llegará gratis a Santos Laguna.

Por otro lado, esta noche Chivas juega su primer partido en la Copa de la Paz, certamen de preparación de cara al Apertura 2024. El objetivo es tomar ritmo futbolístico con los jugadores que tiene Fernando Gago ya que tiene las bajas de Raúl Rangel, Jesús Orozco y Roberto Alvarado que se encuentran concentrados para la Copa América 2024.

En medio de todo esto el Guadalajara dio a conocer la playera de visitante que utilizará en el próximo campeonato. La misma es muy distinta a la que utilizaron en el Clausura 2024 debido a que es totalmente blanca y a los costados tiene una franja roja y otra azules, mientras que el cuello tiene solapa.

Chivas presentó el nuevo jersey de visitante. (Foto: Chivas)

Ante esto la afición estalló en las redes de Chivas no solo para marcar que el diseño no estaba bueno si no que además para criticar a Amaury Vergara la falta de refuerzos. “¿Y los refuerzos? Deben estar conscientes que con el plantel actual no seremos candidatos”, expresó uno. Y otro agregó: “Amaury Vergara y Puma necesitamos refuerzos, sin buenos refuerzos no hay compra de camisas ni nada”.

Mensaje de Macías a Amaury Vergara

José Juan Macías se despidió de Chivas y dejó mensaje a la directiva. “Gracias a la dirección deportiva y Amaury Vergara por no dejarme solo en mis momentos más difíciles, por apostar en mi y ayudarme a crecer. Me voy con la esperanza de que el equipo siga cosechando éxitos y con la certeza de que siempre tendrán un Chivahermano más en mí. ¡Gracias por todo, Chivas!”, cerró el atacante en Instagram.