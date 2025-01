Chivas comenzó de la mejor manera el Clausura 2025 debido a que superó por 1-0 a Santos Laguna en el Estadio Akron. Por otro lado, ayer Alan Pulido volvió a los entrenamientos y la afición no se olvidó de exponer a Amaury Vergara por la falta de refuerzos para el equipo.

El sábado el conjunto rojiblanco dominó a los Laguneros, pero el marcador se quedó corto con el gol de Roberto Alvarado. A pesar de conseguir los tres puntos, los chivahermanos están molesto porque el dueño del Guadalajara no suelta la chequera para traer jugadores de calidad al equipo.

Quien llegó casi gratis a Chivas fue Alan Pulido, quien ayer atendió a los cientos de fanáticos que esperaron durante horas su regreso. En redes sociales el Rebaño Sagrado publicó fotos del entrenamiento, por lo que la afición festejó el regreso del último campeón de goleo y lanzó una campaña contra Amaury Vergara por la falta de refuerzos.

En varios comentarios los aficionados rojiblancos marcaron una vieja frase del patrón de Chivas. “El que no invierte no gana”, había escrito el pasado 23 de enero de 2012 en referencia a los refuerzos. “Cabrones, faltan 2 refuerzos. No sean tacaños”, expresó otro aficionado.

Muchos señalan que Amaury Vergara no invierte dinero en el Guadalajara porque llegaron casi regalados Pulido, Romo y Tapias. “Así como los directivos ineptos que no invierten en refuerzos, otra temporada más que no invierto. Ni un solo pedo en ustedes. Estamos hasta la madre de su ineptitud lárguense todos no arrastren más el prestigio y la historia de este club”, expresó otro fanático.

Afición estalló contra Amaury Vergara