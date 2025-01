Chivas se encuentra en plena preparación para llegar de la mejor manera al juego contra Necaxa por la jornada dos del Clausura 2025 de la Liga MX. El conjunto rojiblanco viene de superar a Santos Laguna por 1-0 en el Estadio Akron gracias a la anotación de Roberto Alvarado.

En medio del inicio del campeonato el mercado de pases sigue muy activo y destapan que Amaury Vergara está dispuesto a ir por todo por el fichaje de Orbelín Pineda. A su vez, señalan que en México el Guadalajara solo tiene en carpeta a Efraín Álvarez, mientras que Cruz Azul no solo presentó oficialmente a Jesús Orozco Chiquete, sino que también tiene fecha para ir en busca del fichaje del Piojo Alvarado.

Amaury Vergara quiere ir por el fichaje de Orbelín Pineda

Chivas habría mejorado la oferta por Orbelín Pineda. (Foto: Imago-Images)

Uno de los primeros grandes objetivo que se puso Chivas en este mercado de pases es Orbelín Pineda, quien parecía tener todo listo para volver pero de momento sigue en Grecia. Tras el frustrado pase de Luka Romero, señalan que el dueño del Guadalajara habría mejorado la oferta inicial por el mediocampista. “Chivas está en el estira y afloja de un último gran esfuerzo. Está ofreciendo más de lo que había acordado con el AEK. Todavía no hay una negativa de decir: ¿aquí se termina todo?’, ni tampoco de Chivas por desistir. Me dicen que ya no hay el mismo optimismo que había antes, por este cambio de condiciones del AEK” , informó Rodrigo Camacho en YouTube.

Chivas solo tiene en carpeta Efraín Álvarez de la Liga MX

Chivas quiere fichar a Efraín Álvarez. (Foto: IMAGO7)

A diferencia de otros mercados de pases Chivas solamente fichó a un jugador de la Liga MX: Luis Romo. El Guadalajara tiene la intención de cerrar la llegada de elementos de calidad que se encuentren en el extranjero. Ante la decisión que tomó Luka Romero, revelan que el Rebaño Sagrado solo tiene en carpeta a Efraín Álvarez y no hay opción B. “Hoy, la nueva opción de Guadalajara y no hay más. Hay jugadores en la Liga MX de calidad, pero de los que estaban en la mira de Chivas, hoy por hoy, solo queda Efraín Álvarez”, reportó José María Garrido en Youtube.

Jesús Orozco Chiquete habló de Chivas

Jesús Orozco Chiquete habló de Chivas (Foto: IMAGO7)

Como se sabe Chivas formó parte de una de las novelas del mercado de invierno debido a que mantuvo una fuerte negociación para dejar salir a Jesús Orozco Chiquete. Hoy el defensa ya se encuentra en Cruz Azul y habló del Guadalajara ya como jugador de la Noria. “Si tú mencionas alguna de las versiones que dices a lo mejor yo estuviera enojado, pero la verdad es que no. Mi agradecimiento con Chivas siempre va a estar”, expresó. Y agregó sobre su llegada a la Máquina: “Una de las principales cosas que un jugador quiere es estar peleando siempre arriba, estar compitiendo en semifinales y finales y pelear los campeonatos”.

Cruz Azul pone fecha para fichar a Roberto Alvarado

Cruz Azul pone fecha para quedarse con el Piojo Alvarado. (Foto: IMAGO7)

Roberto Alvarado es uno de los jugadores que Chivas cuida como su verdadera joya debido a que marca la diferencia en el futbol mexicano. Su carta es compartida entre Chivas y Cruz Azul, y destapan que la Máquina pone fecha para quedarse con el Piojo Alvarado. “Ya Cruz Azul fue por el Piojo hace siete meses y también lo intentó hace un mes. Así que si no es ahora, la directiva volverá a ir por Alvarado como primera opción en el verano. Guarda este tuit”, expresó León Lecanda en X.