Orbelín Pineda es el futbolista que en Chivas más desearían tener en su plantilla para este Clausura 2025 que recién comenzó, por lo que la directiva comandada por Amaury Vergara no quita el dedo del renglón para poder cerrar el traspaso pese a la negativa del AEK Atenas para respetar su palabra.

Desde hace varias semanas, el Guadalajara se acercó al conjunto griego para negociar el traspaso del Maguito, en donde los helénicos accedieron a un precio y permitieron las negociaciones entre el Rebaño con el propio futbolista; sin embargo, después se arrepintieron y han trabado la salida del mediocampista mexicano.

El primer acuerdo entre directivas oscilaba entre los 12 y 13 millones de dólares para romper su contrato en este mercado de invierno; sin embargo, el propio Amaury Vergara ya habría dado la orden de incrementar la oferta por última ocasión para tratar de destrabar las negociaciones según reveló el comunicador Rodrigo Camacho.

“En estos momentos no se ha caído esa negociación, pero sí lo ven un poco más complejo, sobre todo porque el AEK quiere convencer a Orbelín de quedarse, de renovarlo para que no tenga esa famosa cláusula de salida en el verano y no se lo vayan a llevar por casi la mitad de lo que ofrece Chivas en estos momentos.

“Chivas está en el estira y afloja de un último gran esfuerzo. Está ofreciendo más de lo que había acordado con el AEK. Todavía no hay una negativa de decir: ¿aquí se termina todo’, ni tampoco de Chivas por desistir. Me dicen que ya no hay el mismo optimismo que había antes, por este cambio de condiciones del AEK” , explicó en una transmisión de YouTube.

¿Hasta cuándo se podría cerrar el fichaje de Orbelín Pineda a Chivas?

El mercado de fichajes invernal de este 2025 cerrará oficialmente en gran parte del mundo el 2 de febrero, por lo que el tiempo comienza a ser un factor en contra del Guadalajara para cerrar la contratación o apuntar en otra dirección.