Chivas se encuentra en plena preparación para llegar de la mejor manera al choque contra Necaxa por la jornada dos del Clausura 2025. En medio del inicio del campeonato en el futbol mexicano destapan el duro golpe que podría recibir el Rebaño Sagrado si AEK Atenas no rechaza la oferta por Orbelín Pineda.

El Guadalajara comenzó de la mejor manera su participación en la Liga MX luego de superar por 1-0 a Santos Laguna. A su vez, la afición comenzó a ilusionarse ya que llegaron importantes refuerzos como Alan Pulido, Luis Romo y Miguel Tapias, defensa que sorprendió de la mejor manera el pasado sábado.

Por otro lado, en el día de ayer se supo que esta Chivas estaría haciendo un esfuerzo extra para cerrar la llegada de Orbelín Pineda. Sin embargo, destapan que el Rebaño Sagrado podría recibir la peor noticia de los inversionistas que tiene para el fichaje de AEK Atenas debido a que no ese dinero sería solo para el Mago.

Chivas quiere el fichaje de Orbelín Pineda.

César Huerta dio a conocer que el dinero viene del Gobierno de Jalisco y que le confirmaron que no ven con buenos ojos estos patrocinadores que el dinero que iba para el mediocampista que milita en Grecia sea para otro jugador. “El dinero está bien puesto para Orbelín Pineda, pero no están seguro que vaya con ese dinero por alguno más”, expresó en su canal de YouTube.

A su vez, el periodista de Diario As señaló que el dinero público estuvo invertido y llegó a aparecer con Checo Pérez. “En la medida que se ha socializado la información no se ha encontrado con opiniones poco favorables. ¿Y los demás?”, explicó Huerta en referencia que el resto de los fanáticos están molesto porque no invierten en sus clubes.

“No es tan fácil. Lo metes con Checo Pérez dicen: ‘órale’. Pero lo metes en el futbol y la ciudad dice ‘por qué en mi equipo no’”, comentó. A su vez, en el reporte señala que la idea es que se busca con ese dinero el fichaje de un futbolista mediático como Orbelín Pineda.