Chivas tomará decisión radical con Amazon si no llegan a un acuerdo con Televisa en el AP24

Desde que arrancó el Torneo Apertura 2024 la afición de las Chivas de Guadalajara ha esperado el momento de ver los partidos en exclusiva por la señal de Amazon Prime, pero se han tenido que conformar con verlos en Chivas TV porque es una hecho que los temas legales no se han resuelto con Televisa.

Antes de que Amaury Vergara pueda hacer oficial su acuerdo con Amazon, tiene que desprenderse por completo del contrato que tiene firmado con el consorcio de Emilio Azcárraga, que no pudo o no quiso igualar la oferta de la plataforma de streaming, pero por temas legales aún sigue vinculado con el Rebaño Sagrado.

Por tal motivo es que los juegos de Chivas no se pueden transmitir en otra cadena en México, hasta que finiquiten por completo el contrato y esa es la razón por la únicamente se pueden observar en Chivas TV y tal parece que así podría ocurrir lo que resta del Apertura 2024.

Chivas TV puede seguir transmitiendo los partidos de Guadalajara sin Amazon

El periodista John Sutcliffe comentó en ESPN RadioFórmula sobre la posibilidad de que Guadalajara no pueda llegar a Amazon en este Apertura 2024: “Me da la impresión de que Chivas se va a quedar sin transmisiones fuera de Chivas TV, aquí en México, para que ya limpie el tema con Televisa y Amazon tome los derechos, ¿qué tan viable ves eso? Que ya lo ha hecho en su momento para zafarse de un contrato anterior”.

Amaury tiene que resolver la situación con Televisa. Foto: Imago7/Etzel Espinosa

A lo cual, el reportero Jesús Bernal dio cuenta de lo que intentará Amaury Vergara en los siguientes días: “Sí, de hecho esa la razón por la cual los partidos no están siendo transmitidos, mas allá de que hay un acuerdo cerrado con Amazon, precisamente esa situación donde Televisa lleva mano y que no igualó la oferta de Amazon a Chivas, termina por hacer que este torneo, que por una cuestión legal no se puedan transmitir en otra cadena en México”.

“Ojo, me están diciendo que Chivas está negociando la situación para ver si ya pudiera darse en el siguiente partido, pero de no ser así tendrán que esperar hasta el final del torneo para que los derechos queden libres y ya sea transmitido por Amazon, ya no hay ninguna cámara de Televisa, ya todo va por Chivas TV”, fue parte de lo que explicó Bernal.