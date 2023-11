Chivas se encuentra en plena preparación para los Cuartos de Final del Apertura 2023 cuando reciba a Pumas en el Estadio Akron. Por otro lado, en el medio de la Fiesta Grande, aparecen duras críticas contra Veljko Paunovic por no poner de titular a Óscar Whalley. Debido a esto, Villa Villa salió al cruce contra sus críticos y haters.

No hay dudas de que en la portería no paran de haber dudas debido a que Miguel Jiménez no terminó de dar seguridad, quien volvió a ser titular tras la lesión del Tala Rangel. Cabe destacar que el problema de la portería se da desde la salida de Rodolfo Cota, por lo que nunca hubo jugador que de garantías en la meta Rojiblanca.

Por otro lado, con la llegada de Fernando Hierro se dio el arribo de Óscar Whalley, quien llegó libre desde la segunda división de España. Sin embargo, en las últimas horas se informó que el guardameta español habría pedido irse del equipo luego de que se supiera que Veljko Paunovic.

Debido a esto, varios aficionados salieron al cruce contra el serbioespañol ya que consideran que no le dan una oportunidad. Uno de ellos fue la reconocida cuenta El Campeonísimo al marcar que era una falta de respeto por parte del timonel Rojiblanco.

“Según los rumores de Chivas, Oscar Whalley ya habría pedido su salida del equipo. Si esto es real ni siquiera lograría debutar, así que se me hace una total falta de respeto de Pauno en no darle la oportunidad aún con todos los errores del Wacho durante el torneo”, expresó en Twitter.

Ante esto, el reconocido periodista de TV Azteca y fanático del Guadalajara, Omar Villaroel, salió al cruce al decir que estaba equivocado y defendió al entrenador. “¿Falta de respeto? Por favor, Bro, ¿qué ha hecho Whalley en 10 años de carrera como para exigir titularidades o minutos en un equipo al que recién llegó?”, respondió Villa Villa.

Debido a esto, varios aficionados del Guadalajara le contestaron y marcaron que tendría que ser titular. “¿Que ha hecho Miguel Jiménez para merecer el puesto después de que sus garrafales errores nos costaron un campeonato y varios puntos? Te leo atenta”, le contestó una aficionada.

¿Con qué porteros contará Chivas para el Clausura 2023?

Ante la posible salida de Óscar Whaller, Chivas volvería a tener a dos porteros en el primer equipo: Miguel Jiménez y Raúl Rangel. No hay que olvidarse que el Tala le había ganado la titularidad al Wacho, pero una lesión en el Clásico Tapatío lo dejó fuera del equipo. A ellos hay que sumarle a Eduardo García, guardameta del Sub-23 y de Tapatío.