La incógnita sobre dónde serán transmitidos los partidos de local de Chivas a partir del Apertura 2024 comienza a disiparse, por lo que todo parece indicar que la llegada de Amazon al futbol mexicano está prácticamente amarrado: sin embargo, surgió una nueva duda por parte de los aficionados y consiste en quiénes narrarían los partidos.

Las negociaciones están avanzadas y prácticamente cerradas entre el Guadalajara y la empresa de streaming desde hace varias semanas; sin embargo, debido a que Televisa no habría confirmado que no hará válida la opción de renovación automática con el Rebaño, no se ha podido hacer oficial.

Sin embargo, después de que en las últimas horas se confirmara la aparición de la plataforma Chivas TV en Amazon, todo parece indicar que es cuestión de tiempo para que se realice el anuncio oficial de la salida del conjunto rojiblanco de la cadena que lidera Emilio Azcárraga.

Un rumor que ha cobrado fuerza sobre quiénes serían los encargados de narrar y comentar los partidos del chiverío en la plataforma de streaming serían Christian Martinoli y Luis García; sin embargo, eso no sería cierto, ya que el plan de la gente de Amazon sería una transmisión más cargada en favor de los tapatíos.

Es por eso, que el comunicador de As México, ha comentado en varias ocasiones que los encargados de narrar y comentar los partidos del Guadalajara en Amazon serán Enrique Noriega y Antonio Camacho, quienes se encargan de darle voz a los comentarios en Chivas TV.

¿Cuándo comienza la participación de Chivas en el Apertura 2024?

Tras darse a conocer el calendario de competencia por la Liga MX, se confirmó que el Guadalajara hará su presentación en el próximo semestre el día sábado 6 de julio en la cancha del Estadio Akron, fecha en la que recibirán al Toluca en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.