La esperanza de conseguir el fichaje de Jordi Cortizo para Chivas para el Apertura 2024 ha renacido este lunes y no gracias a los trabajos de la directiva del Rebaño, sino que por el propio futbolista que ha presionado a la gente de Monterrey de dejarlo salir rumbo a la Perla de Occidente.

Desde hace algunos días se reportó que el propio mediocampista presionaría desde dentro del conjunto regiomontano para poder salir y tener mayor protagonismo en el Guadalajara; sin embargo, la cláusula de 10 millones de dólares lo alejaron de la institución tapatía.

Sin embargo, Carlos Ponce, director de Récord, reveló que la gente de Rayados habría aceptado el negociar la carta de Jordi Cortizo, ante la insistencia del propio futbolista, por lo que no le pedirían al Rebaño esos 10 millones de dólares, sino menos dinero, por lo que ahora todo dependerá de Amaury Vergara y el Comité Deportivo.

“Rayados no tiene como plan dejarlo salir, pero le dijo a Chivas: ‘O pagas la cláusula que está en 10 millones o me mandas a un jugador’, que ellos querían a Jesús Orozco Chiquete. Sin embargo, el Rebaño no terminará de pagar los 10 millones por él. Hablaron con Jordi Cortizo y dijo que sí quiere ir a Chivas, porque tendrá más acción que en Rayados donde todavía es un revulsivo

“Ya le dijo a la directiva (de Monterrey): ‘hagan un esfuerzo para mandarme a Chivas’. Hoy, Rayados está aceptando que no paguen los 10 millones, le dijo (a Chivas): ‘hazme una oferta mejor que la que me habías mandado”, explicó el comunicador.

¿Cuándo comienza la participación de Chivas en el Apertura 2024?

Tras darse a conocer el calendario de competencia por la Liga MX, se confirmó que el Guadalajara hará su presentación en el próximo semestre el día sábado 6 de julio en la cancha del Estadio Akron, fecha en la que recibirán al Toluca en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.