La semana de descanso que tuvo Chivas durante el fin de semana de Repechaje parece que perjudicó a los dirigidos por Veljko Paunovic, quien debutó en la Liguilla del futbol mexicano con un doloroso descalabro por marcador de 1-0 frente al Atlas en la cancha del Estadio Jalisco, por lo que el Rebaño está obligado a ganar como sea el duelo de Vuelta del próximo domingo en el Estadio Akron.

El Guadalajara trató de imponer su estilo de juego; sin embargo, en el partido se cometieron muchas imprecisiones, mismas que poco a poco fueron frustrando los intentos a la ofensiva por parte del Rebaño.

La polémica fue una constante en el primer tiempo del Clásico Tapatío, ya que se suscitaron tres jugadas en la que los jugadores de ambas escuadras exigían penalti, dos en favor de los Zorros y uno para el Rebaño, en donde solamente se decretó el de los rojiblancos.

Sin embargo, el Pocho Guzmán se achicó y falló su disparo desde los once pasos ante la figura de Camilo Vargas, quien poco a poco se convirtió en el héroe de la noche no solamente por la atajada en el remate desde los once pasos, sino porque unos minutos después mandó un zapatazo a la cabeza de Furch, quien cedió como poste a Julián Quiñones que definió con potencia para vencer al Wacho Jiménez.

Para la parte complementaria, los rojinegros apostaron por un planteamiento más conservador, buscando jugar al contragolpe y al pelotazo para emular la jugada del gol, pero generaron pocas ocasiones de peligro.

Paunovic poco a poco fue cambiando su esquema y a sus jugadores, pero sin encontrar claridad en la ofensiva, por lo que los Zorros fueron adelantando líneas poco a poco y un aviso de peligro surgió en los botines de Quiñones que sacó un derechazo que se estrelló en el larguero.

A continuación te presentamos lo mejor del partido:

