Jesús Sánchez es uno de los jugadores más importantes de la historia reciente de Chivas, no solamente por el lapso en el que ha defendido la playera rojiblanca, sino por los momentos gratos y difíciles que ha vivido en el redil; sin embargo, hoy en día no es contemplado por el cuerpo técnico de Fernando Gago.

El Chapo ha quedado fuera de la convocatoria en los cuatro compromisos que ha disputado el conjunto de la Perla de Occidente en el Apertura 2024, ya que el puesto por la lateral derecha está siendo disputado entre Alan Mozo y José Castillo.

Es por eso que el veterano dedicó un emotivo mensaje en redes sociales, en donde dejó en claro que seguirá esforzándose por ganarse un puesto en el conjunto rojiblanco, incluso pese a las críticas.

“Sé tú, vive por ti y no para los demás, levántate y cae las veces que sean necesarias, no te compares, no te juzgues, no te desanimes cuando las cosas no van como te gustarían. La vida nunca va a ser lineal, siempre habrán subidas o bajadas pero lo importante es seguir intentando, seguir amando, seguir creyendo.

“Vales por lo que eres, no por lo que los demás crean o piensen sobre ti. Asegúrate de acompañarte y abrazarte todos los días, en tus peores y mejores momentos”, escribió el jugador que ha participado con el chiverío desde el 2010 a la fecha, de manera ininterrumpida.

¿Qué sigue para Chivas?

El Apertura 2024 tendrá un receso futbolístico para iniciar la participación de todos los equipos en la Leagues Cup, en donde el Guadalajara hará su debut el próximo sábado 27 de julio en la cancha del PayPal Stadium para enfrentarse al San Jose Earthquakes, duelo que comenzará en punto de las 20 horas, tiempo del centro de México.