Como se sabe Chivas se encuentra en plena organización de su calendario luego de que haya quedado eliminado de la Leagues Cup 2024. Mientras se habla de un posible juego contra León, se reportan las peores noticias para el equipo rojiblanco en lo que queda del mes de agosto.

El Rebaño Sagrado busca llegar de la mejor manera posible al reinicio del torneo nacional luego de la rápida eliminación en el certamen binacional. Es por esto que se mantiene entrenando en Verde Valle.

En medio de todo esto se sabe muy bien que desde Chivas buscan jugar contra León en la doble jornada que tendría en septiembre. Sin embargo, el Guadalajara recibe duras noticias porque la Liga MX le estaría dando prioridad a llevar adelante los duelos por la jornada cinco.

Según lo informado por Alex Ramírez la Fiera chocaría contra Santos Laguna luego de haber quedado eliminado en la Leagues Cup. “Partidos que se jugarán la semana entrante ya confirmados: León vs. Santos, Xolos vs. Rayados, Necaxa vs. Juárez. Chivas podría jugar con San Luis de la Jornada 17, Puebla J14 o Pachuca, este último de la jornada 12”, reportó en X.

Cabe destacar que la Liga MX debe confirmar los juegos en las próximas horas ya que estos se llevarán adelante la semana que viene y todos los equipos acordaron que si había muchos eliminados podían adelante la jornada.